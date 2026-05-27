La mezcla casera que muchos usan para que el polvo no vuelva tan rápido

Qué usan muchas personas para que el polvo tarde más en aparecer. El método casero que deja los muebles limpios por más tiempo y se volvió furor.

Esta efectiva fórmula te ayudará a eliminar el polvo de tus muebles Foto: Shutterstock

El polvo vuelve aunque limpies todos los días. Mesas, muebles y estantes se llenan otra vez en pocas horas, sobre todo en épocas secas o con ventanas abiertas. Por eso, esta mezcla casera lleva ingredientes simples que muchas personas ya tienen guardados en casa.

La combinación casera que ayuda a mantener muebles más limpios La preparación lleva agua tibia, sal y un poco de acondicionador para el cabello. Deja las superficies más suaves y ayuda a que el polvo no se adhiera tan rápido. El primer paso consiste en llenar un recipiente pequeño con agua tibia. No hace falta agua caliente. Luego se agrega un puñado de sal y una pequeña cantidad de acondicionador, similar al tamaño de una nuez. Después, se mezcla todo hasta que no queden restos visibles.

La fórmula perfecta para decirle adiós al polvo de tu casa Foto: Freepik La fórmula perfecta para decirle adiós al polvo de tu casa Foto: Freepik

La sal ayuda en la limpieza superficial y el acondicionador deja una película ligera sobre los muebles. Esa combinación genera una textura menos áspera y muchas personas notan que el polvo tarda más en acumularse sobre ciertas superficies del hogar.