Netflix tiene una historia que muchas mujeres adultas sienten propia

La película que rompe tabúes sobre el amor y el deseo después de los 60. La comedia dramática de Netflix que habla de libertad y deseo.

Nunca es tarde para volver a sentirse viva. Esa es la idea que atraviesa “Buena suerte, Leo Grande”, una película muy comentada de Netflix entre mujeres mayores. Con humor, momentos incómodos y conversaciones profundas, la historia toca temas como la soledad, el deseo y las ganas de empezar otra vez.

La película que habla del deseo y la libertad después de los 60 La protagonista es Nancy Stokes, una mujer jubilada y viuda que carga años de frustraciones dentro de un matrimonio que nunca la hizo feliz. Tras la muerte de su esposo, decide hacer algo inesperado: contratar a Leo Grande, un joven trabajador sexual, para vivir una experiencia distinta y romper con décadas de silencio emocional.

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El papel principal está interpretado por Emma Thompson, quien recibió elogios por una actuación cargada de emoción y honestidad. A lo largo de la película, el personaje atraviesa miedos, inseguridades y conversaciones que conectaron con muchas personas mayores.