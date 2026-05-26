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Netflix: la miniserie de 9 capítulos que es ideal para ver entre semana

Descubrí Alma, la atrapante miniserie de Netflix con solo 9 capítulos que es ideal para maratonear y cortar la rutina en la semana.

Alejandro Llorente

Netflix tiene esta miniserie imperdible en su catálogo. Foto: Netflix

Netflix tiene esta miniserie imperdible en su catálogo. Foto: Netflix

Las plataformas de streaming ya no se usan solamente los fines de semana. Entre semana, después del trabajo, el catálogo de Netflix se vuelve ideal para cortar la rutina y distenderse un poco en casa. Por este motivo, las series cortas y las miniseries ocupan un lugar fundamental para lograr ese objetivo.

En esta ocasión, la recomendación es Alma, una serie corta de solo 9 capítulos. Se trata de una ficción creada por Sergio G. Sánchez que combina el drama psicológico con una atmósfera de misterio muy particular, logrando mantener a la audiencia completamente pegada a la pantalla desde el primer minuto.

De qué trata "Alma", el éxito de Netflix

La trama arranca con un hecho trágico y perturbador: tras sobrevivir a un extraño accidente de tránsito que acabó con la vida de casi todos sus compañeros de escuela, Alma despierta en un hospital sin un solo recuerdo de su pasado.

A partir de ese quiebre, la protagonista (interpretada por Mireia Oriol) intenta descubrir qué sucedió realmente ese día en la ruta y recuperar su identidad, mientras lidia con traumas severos y un entorno repleto de secretos oscuros que desafían la lógica. El elenco principal se completa con las actuaciones de Álex Villazán y Pol Monen.

Mira el trailer de Netflix

Embed - Alma - trailer oficial Netflix

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