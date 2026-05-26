Netflix: la miniserie de 9 capítulos que es ideal para ver entre semana

Descubrí Alma, la atrapante miniserie de Netflix con solo 9 capítulos que es ideal para maratonear y cortar la rutina en la semana.

Las plataformas de streaming ya no se usan solamente los fines de semana. Entre semana, después del trabajo, el catálogo de Netflix se vuelve ideal para cortar la rutina y distenderse un poco en casa. Por este motivo, las series cortas y las miniseries ocupan un lugar fundamental para lograr ese objetivo.

En esta ocasión, la recomendación es Alma, una serie corta de solo 9 capítulos. Se trata de una ficción creada por Sergio G. Sánchez que combina el drama psicológico con una atmósfera de misterio muy particular, logrando mantener a la audiencia completamente pegada a la pantalla desde el primer minuto.

De qué trata "Alma", el éxito de Netflix La trama arranca con un hecho trágico y perturbador: tras sobrevivir a un extraño accidente de tránsito que acabó con la vida de casi todos sus compañeros de escuela, Alma despierta en un hospital sin un solo recuerdo de su pasado.

A partir de ese quiebre, la protagonista (interpretada por Mireia Oriol) intenta descubrir qué sucedió realmente ese día en la ruta y recuperar su identidad, mientras lidia con traumas severos y un entorno repleto de secretos oscuros que desafían la lógica. El elenco principal se completa con las actuaciones de Álex Villazán y Pol Monen.