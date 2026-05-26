Una plataforma permite pagar menos por Netflix y Spotify: es legal y así se usa

En medio del aumento sostenido de los servicios de streaming en Argentina, comenzaron a surgir nuevas alternativas para reducir costos sin necesidad de recurrir al clásico “compartir cuenta” entre familiares o amigos. Una de las soluciones que gana terreno propone un modelo legal y flexible para acceder a plataformas como Netflix o Spotify a precios considerablemente más bajos.

El encarecimiento de las suscripciones —impulsado por subas de tarifas, impuestos y el tipo de cambio— llevó a que el gasto mensual en entretenimiento digital se vuelva cada vez más difícil de sostener. En algunos casos, mantener varias plataformas puede superar ampliamente el presupuesto promedio de un hogar.

Frente a este escenario, surgió una plataforma llamada Lank, que permite a los usuarios acceder a servicios premium compartiendo cupos disponibles, pero sin necesidad de conocerse entre sí. La propuesta apunta tanto a quienes buscan ahorrar como a quienes ya pagan suscripciones y desean recuperar parte del gasto.

El sistema funciona de manera sencilla: los usuarios que tienen una suscripción pueden ofrecer los espacios libres de su plan y recibir dinero a cambio, mientras que otros pueden sumarse pagando solo una fracción del costo total. Según sus creadores, este mecanismo puede permitir recuperar hasta un 75% del valor del servicio.

El atractivo principal de este modelo es el ahorro. En algunos casos, el costo de plataformas como Netflix puede reducirse a una cuarta parte del valor original, mientras que servicios musicales también registran rebajas significativas.

Este tipo de soluciones se vuelve especialmente relevante en un contexto donde los usuarios buscan optimizar gastos sin resignar acceso a contenidos. Además, la plataforma ofrece múltiples medios de pago, incluyendo opciones sin tarjeta de crédito, lo que amplía el acceso a personas no bancarizadas.

La iniciativa no es completamente nueva, pero su expansión en América Latina aceleró su adopción. Con cientos de miles de usuarios en distintos países, el modelo de “economía colaborativa” aplicado a suscripciones digitales empieza a consolidarse como una alternativa viable frente a los aumentos constantes.

Sin embargo, especialistas recomiendan verificar siempre las condiciones de uso de cada servicio y utilizar únicamente plataformas confiables para evitar riesgos de seguridad o incumplimientos de las políticas de las aplicaciones.