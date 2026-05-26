La serie holadensa de Netflix con solo 14 capítulos que es ideal para maratonear

La vida está llena de giros inesperados y a veces pueden resultar en profundas crisis amorosas o profesionales. Así lo relata Gallitos, la serie de comedia en Netflix , que acaba de estrenar su segunda temporada con muy pocos capítulos.

La producción holandesa tiene como protagonistas a 4 amigos de unos 40 años. Todos ellos atraviesan una profunda crisis de masculinidad mientras intentan adaptarse a un mundo donde las mujeres están empoderadas. A través de situaciones caóticas y un humor ácido, los personajes intentan equilibrar sus vidas.

La crítica destacó que sus personajes se sienten auténticos. Además del grupo de amigos, aparecen las parejas y mujeres ofreciendo una perspectiva que expone las personalidades controversiales de los personajes.

Asimismo, las reseñas especializadas destacan que la serie evite los cierres mágicos o los discursos moralistas, dejando ese espacio para los problemas de masculinidad que atraviesan los hombres modernos. Esto despierta situaciones incómodas pero cómicas y deja preguntas abiertas para que el espectador se imagine cualquier escenario.

El plan perfecto para maratonear

La serie es perfecta para maratonear porque solo tiene 14 episodios con una duración de entre 30 y 35 minutos. El ritmo es constante y las temporadas son muy cortas. Y al ser una comedia ligera te empuja a ver un capítulo tras otro casi sin darte cuenta.

gallitos 1 Una comedia perfecta para pasar el rato. Archivo

Si la trama de Gallitos te suena familiar es porque se trata de una adaptación holandesa de la popular serie española Machos Alfa. Aunque comparte la premisa, el guión de Gallitos se adapta a la cultura de los Países Bajos.