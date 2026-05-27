Qué pasa si pones tus pies en agua con vinagre de manzana durante 20 minutos

Tus pies hablan antes que tu cuerpo. Ardor, resequedad, olor fuerte o durezas aparecen después de largas jornadas, calor o calzado cerrado. En medio de rutinas agotadoras, el vinagre de manzana ganó lugar por su uso para limpiar, suavizar y refrescar los pies.

El vinagre de manzana contiene ácido acético, una sustancia usada desde hace años en remedios caseros de higiene . Hoy muchas personas lo usan para combatir el mal olor y mejorar el aspecto de la piel seca de los pies.

Uno de los métodos más repetidos consiste en mezclar agua tibia con media taza de vinagre de manzana en un recipiente grande. Luego, los pies descansan allí entre 15 y 20 minutos. Después del remojo, se recomienda secar bien la piel, sobre todo entre los dedos.

Este hábito no reemplaza tratamientos médicos. Sin embargo, algunas personas sienten alivio en casos leves de olor fuerte, cansancio o durezas superficiales. También hay quienes lo usan luego de entrenar o caminar muchas horas.

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Otro punto es el efecto refrescante. Durante días de calor o humedad, el vinagre mezclado con agua deja sensación de limpieza y ayuda a eliminar restos de sudor acumulado.

Aun así, no se aconseja usarlo sobre heridas, ampollas abiertas o piel irritada. El ácido puede generar ardor o empeorar lesiones. Tampoco conviene abusar del remojo diario. Con una o dos veces por semana alcanza para quienes buscan una rutina simple de cuidado personal.