Presenta:

Tendencias

|

recetas

Si probaste varias recetas de boquerones en vinagre ¡esta es la definitiva!

Descubre una de las recetas más tradicionales de España: boquerones en vinagre, frescos, sabrosos y perfectos para servir como tapa o aperitivo.

MDZ Tendencias

La cocina española nos brinda unas recetas irresistibles: boquerones en vinagre paso a paso

La cocina española nos brinda unas recetas irresistibles: boquerones en vinagre paso a paso

Shutterstock

Los boquerones en vinagre son una de las recetas más tradicionales y apreciadas de la gastronomía española. Con su sabor fresco y su característico aliño de vinagre, ajo y perejil, esta tapa se ha convertido en un imprescindible de bares, tabernas y reuniones familiares, especialmente durante los meses más cálidos del año. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina española, los boquerones en vinagre destacan por su sencillez y por el excelente resultado que se obtiene con pocos ingredientes. Es un aperitivo ligero, lleno de sabor y muy fácil de preparar en casa, ideal para acompañar con aceitunas, una bebida fría o una buena rebanada de pan.

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
24 horas 20 minutos
Modo de cocción
Marinado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 500 g de boquerones frescos limpios 500 g de boquerones frescos limpios
  • 250 ml de vinagre blanco 250 ml de vinagre blanco
  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra 100 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • Perejil fresco picado Perejil fresco picado
  • Sal al gusto Sal al gusto
Pasos
  • Limpia los boquerones, retirando cabeza, espina y vísceras. Lávalos bien y sécalos con papel de cocina. Limpia los boquerones, retirando cabeza, espina y vísceras. Lávalos bien y sécalos con papel de cocina.
  • Coloca los boquerones en una fuente, cúbrelos con el vinagre blanco y añade sal. Déjalos reposar en la nevera durante unas 6 horas, hasta que estén blancos y firmes. Coloca los boquerones en una fuente, cúbrelos con el vinagre blanco y añade sal. Déjalos reposar en la nevera durante unas 6 horas, hasta que estén blancos y firmes.
  • Escúrrelos y colócalos en otra fuente. Añade los ajos picados, el perejil fresco y el aceite de oliva virgen extra. Escúrrelos y colócalos en otra fuente. Añade los ajos picados, el perejil fresco y el aceite de oliva virgen extra.
  • Déjalos reposar 30 minutos más en frío y sírvelos bien frescos acompañados de pan o aceitunas. Déjalos reposar 30 minutos más en frío y sírvelos bien frescos acompañados de pan o aceitunas.

Archivado en

Notas Relacionadas