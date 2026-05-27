Si probaste varias recetas de boquerones en vinagre ¡esta es la definitiva!
Descubre una de las recetas más tradicionales de España: boquerones en vinagre, frescos, sabrosos y perfectos para servir como tapa o aperitivo.
Los boquerones en vinagre son una de las recetas más tradicionales y apreciadas de la gastronomía española. Con su sabor fresco y su característico aliño de vinagre, ajo y perejil, esta tapa se ha convertido en un imprescindible de bares, tabernas y reuniones familiares, especialmente durante los meses más cálidos del año. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina española, los boquerones en vinagre destacan por su sencillez y por el excelente resultado que se obtiene con pocos ingredientes. Es un aperitivo ligero, lleno de sabor y muy fácil de preparar en casa, ideal para acompañar con aceitunas, una bebida fría o una buena rebanada de pan.
FICHA
Ingredientes
- 500 g de boquerones frescos limpios
- 250 ml de vinagre blanco
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra
- 2 dientes de ajo
- Perejil fresco picado
- Sal al gusto
- Limpia los boquerones, retirando cabeza, espina y vísceras. Lávalos bien y sécalos con papel de cocina.
- Coloca los boquerones en una fuente, cúbrelos con el vinagre blanco y añade sal. Déjalos reposar en la nevera durante unas 6 horas, hasta que estén blancos y firmes.
- Escúrrelos y colócalos en otra fuente. Añade los ajos picados, el perejil fresco y el aceite de oliva virgen extra.
- Déjalos reposar 30 minutos más en frío y sírvelos bien frescos acompañados de pan o aceitunas.