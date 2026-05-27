Si probaste varias recetas de boquerones en vinagre ¡esta es la definitiva!

Los boquerones en vinagre son una de las recetas más tradicionales y apreciadas de la gastronomía española. Con su sabor fresco y su característico aliño de vinagre, ajo y perejil, esta tapa se ha convertido en un imprescindible de bares, tabernas y reuniones familiares, especialmente durante los meses más cálidos del año. ¡Manos a la obra!