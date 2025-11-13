Receta de berenjenas fritas con miel: el aperitivo andaluz más crujiente y dulce

Esta receta de berenjenas fritas con miel es uno de los aperitivos más emblemáticos de Andalucía. Su contraste entre lo crujiente y lo dulce la hace irresistible. Esta receta , de origen morisco, combina la suavidad de la berenjena con el toque dorado de la miel , logrando un equilibrio perfecto de sabores.

Esta receta tiene origen andalusí; los antiguos moros ya combinaban berenjenas fritas con miel como muestra de su refinada gastronomía.

2- Colócalas en un bol con leche y déjalas reposar 30 minutos para quitar el amargor.

3- Escurre bien las rodajas y sécalas con papel de cocina.

4- Pasa las berenjenas por harina, sacudiendo el exceso.

5- Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las rodajas por tandas hasta que estén doradas y crujientes.

6- Colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

7- Sirve calientes, rociadas con miel de caña al gusto.

En Córdoba y Málaga, esta receta es una tapa clásica que se sirve caliente y siempre con miel de caña artesanal.

De la cocina a la mesa

Las berenjenas fritas con miel son una receta sencilla pero llena de historia y sabor. Este plato, típico de la cocina andaluza, tiene raíces árabes y es una muestra perfecta del equilibrio entre lo dulce y lo salado. Su textura crujiente y su toque meloso hacen que sea un acompañamiento ideal para carnes, pescados o simplemente como tapa. Además, su preparación es rápida y económica, perfecta para sorprender con un toque tradicional. Si se sirven recién hechas y con buena miel de caña, esta receta se convierte en un auténtico manjar que conquista todos los paladares. ¡A disfrutar!