Receta de berenjenas fritas con miel: el aperitivo andaluz más crujiente y dulce
Prepara esta receta paso a paso de berenjenas fritas con miel, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de berenjenas fritas con miel es uno de los aperitivos más emblemáticos de Andalucía. Su contraste entre lo crujiente y lo dulce la hace irresistible. Esta receta, de origen morisco, combina la suavidad de la berenjena con el toque dorado de la miel, logrando un equilibrio perfecto de sabores.
Ingredientes para unas berenjenas fritas perfectas
Rinde 4 porciones
- 2 berenjenas medianas.
- 100 g de harina de trigo.
- 200 ml de leche (o agua con gas).
- Aceite de oliva virgen extra (para freír).
- Sal al gusto.
- Miel de caña (al gusto, para servir).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava y corta las berenjenas en rodajas finas.
2- Colócalas en un bol con leche y déjalas reposar 30 minutos para quitar el amargor.
3- Escurre bien las rodajas y sécalas con papel de cocina.
4- Pasa las berenjenas por harina, sacudiendo el exceso.
5- Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las rodajas por tandas hasta que estén doradas y crujientes.
6- Colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
7- Sirve calientes, rociadas con miel de caña al gusto.
De la cocina a la mesa
Las berenjenas fritas con miel son una receta sencilla pero llena de historia y sabor. Este plato, típico de la cocina andaluza, tiene raíces árabes y es una muestra perfecta del equilibrio entre lo dulce y lo salado. Su textura crujiente y su toque meloso hacen que sea un acompañamiento ideal para carnes, pescados o simplemente como tapa. Además, su preparación es rápida y económica, perfecta para sorprender con un toque tradicional. Si se sirven recién hechas y con buena miel de caña, esta receta se convierte en un auténtico manjar que conquista todos los paladares. ¡A disfrutar!