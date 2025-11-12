El secreto de los pasteleros: receta de ganache de chocolate brillante y suave para todos tus postres
Solo dos ingredientes y un resultado espectacular. Con esta receta de ganache de chocolate vas a lograr una textura cremosa y perfecta para cualquier postre.
El ganache de chocolate es una de esas preparaciones mágicas que transforman cualquier postre. Su textura cremosa, su brillo y su sabor intenso lo hacen irresistible. Podés usarlo para cubrir tortas, rellenar bombones o decorar cupcakes. Esta receta casera es fácil, rápida y lleva solo dos ingredientes, pero el resultado es digno de pastelería profesional.
Rinde: para cubrir una torta mediana o rellenar 12 cupcakes
Ingredientes para un postre perfecto
-
200 g de chocolate semiamargo o con leche.
200 cc de crema de leche.
1 cucharadita de manteca (opcional, para dar brillo extra).
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Picá el chocolate en trozos pequeños y colocalo en un bowl resistente al calor.
Calentá la crema de leche en una ollita hasta que esté bien caliente, pero sin hervir.
Verté la crema caliente sobre el chocolate picado y dejá reposar un minuto.
Mezclá suavemente con una espátula o batidor hasta que el chocolate se derrita y la mezcla quede lisa y brillante.
Si querés más brillo, agregá la manteca y mezclá hasta integrar.
Dejá enfriar a temperatura ambiente para usar como cobertura o llevá a la heladera si querés una textura más firme para rellenar.
El ganache se conserva tapado en la heladera hasta 5 días. Para usarlo, bastará calentarlo unos segundos a baño maría o microondas. Esta receta nació en Francia por accidente, cuando un aprendiz volcó crema caliente sobre chocolate... y creó una de las mezclas más deliciosas de la historia. ¡Y hoy lo disfrutámos!