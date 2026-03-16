Lucite con esta receta de peras al horno: un clásico dulce y fácil

Si buscás un postre fácil y elegante, esta receta de peras al horno es ideal. Al cocinarse lentamente, las peras se vuelven suaves, dulces y muy aromáticas. Es un postre casero perfecto para acompañar con helado , crema o un poco de chocolate rallado.

La receta de peras al horno se destaca por resaltar el sabor natural de la fruta.

1- Pelá las peras y cortalas por la mitad.

2- Retirá las semillas con una cuc h ara .

3- Colocá las peras en una fuente para horno.

4- Espolvoreá el azúcar y la canela sobre la fruta.

5- Agregá el agua y el jugo de limón en la fuente.

6- Distribuí pequeños trozos de manteca sobre las peras.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.

8- Horneá durante 30 a 35 minutos hasta que las peras estén tiernas.

9- Retirá del horno y serví tibias con su almíbar.

Peras al horno con canela La receta de peras al horno es un postre clásico en muchas cocinas caseras. OKDiario

De la cocina a la mesa

Esta receta de peras al horno es una forma deliciosa de disfrutar una fruta de manera simple y elegante. Durante la cocción, las peras se caramelizan con el azúcar y la canela, creando un aroma irresistible. Podés servirlas con helado de vainilla, crema batida o incluso con un poco de chocolate derretido para un toque más goloso. También quedan muy bien acompañando tortas o budines. Si te sobran, podés guardarlas en la heladera durante dos días y calentarlas antes de servir para recuperar su textura suave. ¡Súper fácil!.