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Lucite con esta receta de peras al horno: un clásico dulce y fácil

Dulces, tiernas y muy aromáticas: esta receta de peras al horno transforma una fruta simple en un postre casero elegante, perfecto para cualquier ocasión.

Candela Spann

Peras al horno: un postre elegante y fácil

Peras al horno: un postre elegante y fácil

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Si buscás un postre fácil y elegante, esta receta de peras al horno es ideal. Al cocinarse lentamente, las peras se vuelven suaves, dulces y muy aromáticas. Es un postre casero perfecto para acompañar con helado, crema o un poco de chocolate rallado.

Peras al horno con canela un postre irresistible
La receta de peras al horno se destaca por resaltar el sabor natural de la fruta.

La receta de peras al horno se destaca por resaltar el sabor natural de la fruta.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 4 peras maduras (aproximadamente 700 gramos).

  • 120 gramos de azúcar.

  • 200 gramos de agua.

  • 10 gramos de jugo de limón.

  • 3 gramos de canela en polvo.

Paso a paso para crear unas peras al horno deliciosas

1- Pelá las peras y cortalas por la mitad.

2- Retirá las semillas con una cuchara.

3- Colocá las peras en una fuente para horno.

4- Espolvoreá el azúcar y la canela sobre la fruta.

5- Agregá el agua y el jugo de limón en la fuente.

6- Distribuí pequeños trozos de manteca sobre las peras.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.

8- Horneá durante 30 a 35 minutos hasta que las peras estén tiernas.

9- Retirá del horno y serví tibias con su almíbar.

Peras al horno con canela
La receta de peras al horno es un postre clásico en muchas cocinas caseras.

La receta de peras al horno es un postre clásico en muchas cocinas caseras.

De la cocina a la mesa

Esta receta de peras al horno es una forma deliciosa de disfrutar una fruta de manera simple y elegante. Durante la cocción, las peras se caramelizan con el azúcar y la canela, creando un aroma irresistible. Podés servirlas con helado de vainilla, crema batida o incluso con un poco de chocolate derretido para un toque más goloso. También quedan muy bien acompañando tortas o budines. Si te sobran, podés guardarlas en la heladera durante dos días y calentarlas antes de servir para recuperar su textura suave. ¡Súper fácil!.

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