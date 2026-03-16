Lucite con esta receta de peras al horno: un clásico dulce y fácil
Dulces, tiernas y muy aromáticas: esta receta de peras al horno transforma una fruta simple en un postre casero elegante, perfecto para cualquier ocasión.
Si buscás un postre fácil y elegante, esta receta de peras al horno es ideal. Al cocinarse lentamente, las peras se vuelven suaves, dulces y muy aromáticas. Es un postre casero perfecto para acompañar con helado, crema o un poco de chocolate rallado.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
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4 peras maduras (aproximadamente 700 gramos).
120 gramos de azúcar.
200 gramos de agua.
10 gramos de jugo de limón.
3 gramos de canela en polvo.
Paso a paso para crear unas peras al horno deliciosas
1- Pelá las peras y cortalas por la mitad.
2- Retirá las semillas con una cuchara.
3- Colocá las peras en una fuente para horno.
4- Espolvoreá el azúcar y la canela sobre la fruta.
5- Agregá el agua y el jugo de limón en la fuente.
6- Distribuí pequeños trozos de manteca sobre las peras.
7- Llevá al horno precalentado a 180 grados.
8- Horneá durante 30 a 35 minutos hasta que las peras estén tiernas.
9- Retirá del horno y serví tibias con su almíbar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de peras al horno es una forma deliciosa de disfrutar una fruta de manera simple y elegante. Durante la cocción, las peras se caramelizan con el azúcar y la canela, creando un aroma irresistible. Podés servirlas con helado de vainilla, crema batida o incluso con un poco de chocolate derretido para un toque más goloso. También quedan muy bien acompañando tortas o budines. Si te sobran, podés guardarlas en la heladera durante dos días y calentarlas antes de servir para recuperar su textura suave. ¡Súper fácil!.