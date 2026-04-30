Locro argentino: la receta infalible para el Día del Trabajador

En Argentina, el 1° de mayo no es solo una jornada de descanso o reivindicación, sino también es la excusa perfecta para un locro tradicional. Este guiso es un símbolo de la identidad nacional y existe una receta para prepararlo.

Lograr un locro perfecto no es difícil, pero hay seguir una serie de reglas de oro . El mayor secreto reside en la cocción prolongada a temperatura mínima, lo que permite que el zapallo se deshaga y cree esa textura espesa tan característica.

En primer lugar, se comienza hirviendo el maíz y los porotos durante unos 30 minutos . Lugo se incorporan los cortes de carne y se mantiene el hervor a fuego muy bajo. Después de 90 minutos de cocción, se añade el zapallo y el choclo. El chorizo colorado debe añadirse hacia el final para que no pierda su esencia.

El proceso completo de esta receta puede llegar a demorar entre tres y cuatro horas, por eso se recomienda prepararla con tiempo.

Sin embargo, hay que saber que un buen locro está incompleto sin su salsa. Para prepararla, se debe calentar grasa o aceite con cebolla de verdeo picada, pimentón dulce, picante y ají molido. Se sirve por separado para que cada comensal regule el nivel de picor.

Para evitar que el plato pierda su calidad, los expertos recomiendan no salar al principio, es mejor rectificar el sabor al final para evitar que quede demasiado salado por la reducción. La ebullición violenta endurece las legumbres y hay que respetar el remojo para que el maíz y los porotos no queden duros.