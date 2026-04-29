Aprende a hacer crumble de manzana: receta fácil y deliciosa

Probá esta receta de crumble de manzana, un postre casero, crocante y fácil ideal para servir tibio con helado o crema.

Candela Spann

Un crumble de manzana perfecto con esta receta

Esta receta de crumble de manzana es ideal para quienes buscan un postre casero, fácil y lleno de sabor. La combinación de manzanas suaves con una cobertura crocante crea un contraste irresistible. Es una receta simple, perfecta para disfrutar tibia y acompañar con helado o crema. ¡Manos a la obra!.

Una receta que combina ingredientes en su punto justo
Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Manzana — 4 unidades
  • Azúcar — 150 gramos
  • Harina de trigo — 200 gramos
  • Manteca — 120 gramos
  • Canela — 3 gramos
  • Jugo de limón — 20 mililitros

Paso a paso para crear crumble de manzana delicioso

1- Pelar y cortar las manzanas en cubos.

2- Colocarlas en una fuente con el jugo de limón, la mitad del azúcar y la canela.

3- Mezclar la harina de trigo, el resto del azúcar y la manteca hasta formar un arenado.

4- Cubrir las manzanas con el crumble.

5- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que esté dorado.

Esta receta es ideal para presentar un postre que te lucirás
De la cocina a la mesa

El crumble de manzana es un postre clásico que combina simpleza y sabor en cada bocado. Esta receta logra una base suave y dulce con una cobertura crocante que lo hace irresistible. Es ideal para servir tibio, acompañado con helado o crema, creando un contraste delicioso. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, lo que lo convierte en una opción práctica para cualquier ocasión. Perfecto para cerrar una comida o disfrutar en una merienda, este crumble casero es una apuesta segura. ¡A disfrutar!.

