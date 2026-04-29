Aprende a hacer crumble de manzana: receta fácil y deliciosa
Esta receta de crumble de manzana es ideal para quienes buscan un postre casero, fácil y lleno de sabor. La combinación de manzanas suaves con una cobertura crocante crea un contraste irresistible. Es una receta simple, perfecta para disfrutar tibia y acompañar con helado o crema. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Manzana — 4 unidades
- Azúcar — 150 gramos
- Harina de trigo — 200 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Canela — 3 gramos
- Jugo de limón — 20 mililitros
Paso a paso para crear crumble de manzana delicioso
1- Pelar y cortar las manzanas en cubos.
2- Colocarlas en una fuente con el jugo de limón, la mitad del azúcar y la canela.
3- Mezclar la harina de trigo, el resto del azúcar y la manteca hasta formar un arenado.
4- Cubrir las manzanas con el crumble.
5- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que esté dorado.
De la cocina a la mesa
El crumble de manzana es un postre clásico que combina simpleza y sabor en cada bocado. Esta receta logra una base suave y dulce con una cobertura crocante que lo hace irresistible. Es ideal para servir tibio, acompañado con helado o crema, creando un contraste delicioso. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, lo que lo convierte en una opción práctica para cualquier ocasión. Perfecto para cerrar una comida o disfrutar en una merienda, este crumble casero es una apuesta segura. ¡A disfrutar!.