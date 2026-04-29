El postre "exprés" que es tendencia: bizcocho fit de banana y chocolate en solo 4 minutos
La tendencia culinaria es clara: un bizcocho fit de banana y chocolate, saludable y rápido, preparado en microondas. Una receta ideal para cualquier momento.
Para los que buscan una receta saludable, deben saber que es posible preparar un bizcocho esponjoso, delicioso sin usar el horno ni ensuciar toda la cocina. Esta receta de bizcocho de banana y cacao al microondas se ha vuelto viral porque usa solo tres ingredientes base .
Receta, paso a paso
Esta receta es la solución definitiva para esos momentos de antojo dulce donde no se puede romper la dieta ni recurrir a ultraprocesados. Para realizar este bizcocho de cuatro porciones se necesitará:
- 2 bananas maduras
2 huevos
2 cucharadas de cacao amargo
Opcionales: Una pizca de polvo para hornear y chips de chocolate o nueces para decorar.
En un bol se trituran las bananas con un tenedor hasta que no queden trozos grandes. Añadir los huevos y batir enérgicamente hasta que la mezcla burbujee un poco. Luego incorporar el cacao tamizándolo para evitar grumos. Mezclar hasta que el color sea uniforme.
Después de eso se pasa todo a un molde apto para microondas. Se pueden esparcir unos chips de chocolate por arriba. Luego llevar a potencia máxima por cuatro minutos. Dejar que repose un minuto dentro del microondas antes de sacarlo para que la humedad se asiente y no se baje de golpe.
A diferencia de la pastelería tradicional, esta receta es apta para casi todo el mundo. Es ideal para para celíacos o quienes buscan reducir carbohidratos refinados. No requiere azúcar blanca; la fructosa de la banana madura es suficiente. Además, es una alternativa perfecta para intolerantes a la lactosa y la combinación de fibra y proteína mantiene saciado el cuerpo por más tiempo.