¿Lo tenías? El árbol que crece en maceta y perfuma todo el jardín

El peculiar árbol que perfuma el jardín: una planta resistente y aromática que se adapta al cultivo en maceta.

Una de las plantas que mejor combina resistencia extrema con delicadeza sensorial, es el Osmanthus. Este árbol compuesto por unas 30 especies de la familia de las oleáceas, se ha transformado en el secreto mejor guardado para tener un jardín con rico aroma.

Este arbusto ha demostrado una resiliencia asombrosa. A diferencia de otras plantas de apariencia exótica, el Osmanthus desafía con éxito las heladas más crudas, adaptándose con naturalidad a los inviernos europeos y de otras latitudes templadas.

Un árbol que suma Aunque sus flores son diminutas —apenas alcanzan los 5 milímetros— tienen una potencia aromática inusual. Quienes lo tienen en su jardín describen una fragancia exquisita que oscila entre el jazmín, el albaricoque y la gardenia, capaz de percibirse a varios metros de distancia.

Más allá de su perfume, el Osmanthus se destaca por su morfología y facilidad de cuidado. Dependiendo de la variedad, puede alcanzar entre 2 y 4 metros de altura. Su crecimiento es pausado, lo que simplifica las tareas de poda.

En tanto, sus hojas son perennes, brillantes y de textura coriácea. Además, funciona a la perfección tanto para crear cercos vivos como para lucirse de forma aislada. Esta planta es una gran alaiada de la jardinería urbana, ya que se desarrolla sin problemas en macetones.