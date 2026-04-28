Esta es la planta que debes tener para llenar tu jardín de colibríes

¿Querés atraer colibríes? Te contamos cuál es la planta ideal para tu jardín y cómo cuidarla. El patio se llenará de aves.

La salvia es la planta que es la opción favorita de quienes desean recibir la visita de colibríes. Gracias a su generosa producción de néctar, esta especie funciona como una "estación de servicio" energética para estas aves, aportando vida al jardín.

La planta favorita La fascinación del colibrí por la salvia no es casualidad, sino que responde a una perfecta sincronía biológica. Por un lado, sus flores tienen una forma tubular y alargada, diseñada a la medida del pico del colibrí, permitiéndole acceder fácilmente al alimento.

colibri El colibrí es atraído por la planta que tiene néctar.

Por otra parte, los tonos intensos como el rojo, fucsia y violeta actúan como señales visuales irresistibles que captan la atención de las aves desde la distancia. La planta genera un néctar de alta calidad que les brinda el combustible necesario para su acelerado metabolismo, favoreciendo de paso la polinización de todo el jardín.

Lo mejor de esta planta es que es apta para "principiantes". No se necesita ser un experto botánico para verla florecer con vigor. Hay que saber que es amante de la luz por eso debe estar a pleno sol o en una semisombra muy luminosa. Se pueden usar macetas que permitan una salida fluida de agua para proteger sus raíces. Una poda ligera para retirar las flores marchitas estimula la aparición de nuevos brotes.