Polenta para las plantas: la tendencia que revoluciona el cuidado del jardín

La polenta tiene mucho más usos que el de la cocina. Es una gran aliada para las plantas y combate las hormigas.

La polenta se está consolidando como una tendencia en jardinería sustentable. Ha saltado del plato a las macetas, posicionándose como una alternativa orgánica, económica y libre de químicos para fortalecer a las plantas. Trabaja de manera integral sobre la salud del suelo.

Al esparcir una capa fina sobre el sustrato y removerlo ligeramente se activa un proceso biológico que es clave. Los hongos y bacterias benéficas del suelo procesan el grano de maíz, liberando nutrientes esenciales como calcio, potasio y magnesio.

JARDÍN LA POLENTA ES MUY BENEFICIOSA PARA LAS TAREAS DEL JARDÍN. Foto: SHUTERSTOCK LA POLENTA ES MUY BENEFICIOSA PARA LAS PLANTAS. Foto: SHUTERSTOCK

Además, a diferencia de los fertilizantes líquidos que pueden quemar las raíces, la polenta entrega sus beneficios de forma gradual, garantizando una nutrición sostenida. Por un lado, ayuda a que la tierra se mantenga aireada y retenga la humedad justa evitando que el sustrato se compacte.

La función de la polenta en las plantas El uso de la polenta es un método clásico para disuadir a las hormigas cortadoras. Aunque no es un veneno fulminante, altera su ciclo alimentario y las obliga a mudarse a otras zonas, protegiendo tus brotes más tiernos.