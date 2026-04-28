Polenta para las plantas: la tendencia que revoluciona el cuidado del jardín
La polenta tiene mucho más usos que el de la cocina. Es una gran aliada para las plantas y combate las hormigas.
La polenta se está consolidando como una tendencia en jardinería sustentable. Ha saltado del plato a las macetas, posicionándose como una alternativa orgánica, económica y libre de químicos para fortalecer a las plantas. Trabaja de manera integral sobre la salud del suelo.
Al esparcir una capa fina sobre el sustrato y removerlo ligeramente se activa un proceso biológico que es clave. Los hongos y bacterias benéficas del suelo procesan el grano de maíz, liberando nutrientes esenciales como calcio, potasio y magnesio.
Además, a diferencia de los fertilizantes líquidos que pueden quemar las raíces, la polenta entrega sus beneficios de forma gradual, garantizando una nutrición sostenida. Por un lado, ayuda a que la tierra se mantenga aireada y retenga la humedad justa evitando que el sustrato se compacte.
La función de la polenta en las plantas
El uso de la polenta es un método clásico para disuadir a las hormigas cortadoras. Aunque no es un veneno fulminante, altera su ciclo alimentario y las obliga a mudarse a otras zonas, protegiendo tus brotes más tiernos.
También funciona como una barrera contra las malezas porque dificulta que las semillas de hierbas no deseadas reciban la luz necesaria para germinar, manteniendo tus macetas limpias por más tiempo.