Netflix sumó a su catálogo una de las mejores películas de la historia, ideal para el fin de semana

El 21 de abril Netflix sumó a su catálogo una de las mejores películas de la historia. El golpe es una cinta que marcó el adiós profesional de la dupla de oro de Hollywood: Paul Newman y Robert Redford .

La historia de la película se traslada a la ciudad de Chicago en plena década de 1930. Tras el asesinato de un amigo común a manos de un poderoso y despiadado mafioso (interpretado por Robert Shaw), un joven timador con poca suerte, Johnny Hooker (Redford), decide buscar justicia. Para ello, recurre a Henry Gondorff (Newman), un maestro del engaño venido a menos que vive escondido.

Juntos, diseñan "la gran estafa". La película muestra un plan tan sofisticado como arriesgado que consiste en crear un local de apuestas falso para vaciar los bolsillos del gánster. Lo que sigue es un juego de espejos donde nada es lo que parece y donde el espectador es, a menudo, una víctima más de los trucos de estos dos elegantes estafadores.

Lo que hace que 'El golpe' siga siendo moderna es su estructura. El guión de David S. Ward funciona con la precisión de un relojero, dosificando la información y manteniendo un tono juguetón que fluye entre la comedia pícara y una sutil melancolía.

La ambientación de los años 30 es impecable, transportando al espectador a una época de trajes a medida, sombreros y la inolvidable música ragtime de Scott Joplin, que se convirtió en la banda sonora de toda una generación.

La recepción de la película en su estreno fue fenomenal. La película se convirtió en un fenómeno global y fue galardonada con siete premios Óscar, incluyendo el de Mejor Película.