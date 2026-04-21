Schwarzenegger en Netflix: una serie de acción y comedia en este regreso

Esta serie de Netflix intenta diferenciarse dentro del género de acción. No apunta solo a la adrenalina, también muestra relaciones humanas en medio del caos.

No todo es lo que parece. Netflix apostó por una mezcla explosiva de acción y comedia con FUBAR. La serie logró captar la atención del público desde su estreno, aunque su última temporada dejó opiniones cruzadas entre quienes esperaban más de esta historia.

Netflix: de qué trata FUBAR La trama gira en torno a Luke Brunner, interpretado por Arnold Schwarzenegger, un agente de la CIA cerca del retiro. Su vida cambia cuando descubre que su hija Emma, interpretada por Monica Barbaro, también trabaja en secreto para la agencia.

Este giro da lugar a una dinámica distinta. Padre e hija deben cumplir misiones de alto riesgo mientras enfrentan conflictos familiares. La combinación de espionaje y vínculos personales sostiene el ritmo de la serie.