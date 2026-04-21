El adiós al Papa Francisco: la película de Martin Scorsese que sacude al Vaticano

Golpea al corazón. Martin Scorsese vuelve a escena con una obra cargada de fe y humanidad. El director presenta una película en homenaje al Papa Francisco , con una proyección privada en el Vaticano . El evento marca el primer aniversario de la muerte del pontífice, quien falleció a los 88 años.

La película se titula Aldeas, el último sueño del Papa Francisco. Se proyecta este 21 de abril de 2026 en un acto íntimo dentro del Vaticano. Scorsese, de 83 años, explicó que el film busca honrar la memoria del líder religioso y reflejar su visión de una cultura más humana.

El proyecto cuenta con el respaldo de Scholas Occurrentes, organización fundada por el propio Francisco. A través de este movimiento, la película reúne historias reales de distintas comunidades del mundo. El eje es claro: dar voz a quienes pocas veces la tienen.

Una de las partes más emotivas incluye el regreso de Martin Scorsese a su pueblo en Sicilia. Allí trabajó con jóvenes locales para crear una historia propia. Este gesto conecta con la idea central del Papa: escuchar, dialogar y construir desde las raíces.

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El material también contiene lo que se describe como el último testimonio grabado de Francisco. Este detalle suma un valor histórico y emocional. No es solo cine, es memoria viva. Es una despedida que trasciende lo religioso y toca lo humano.

Desde la producción aseguran que la obra une arte, espiritualidad y realidad social. El mensaje apunta a un mundo con más encuentro y menos división. El cine aparece como una herramienta para unir culturas y generaciones.

Francisco definió este proyecto como “poético y transformador”. Su mirada estaba puesta en la vida cotidiana, en los vínculos y en los conflictos humanos. Esa visión toma forma en cada escena del film.