Netflix: una película con un final tan distinto que te atrapa

Nadie la encuentra: el thriller de una hija que busca a su madre usando solo Google. Una película de suspenso en Netflix.

Tu rastro digital cuenta todo sobre tu vida privada. En la película de Netflix "Desconectada", una adolescente utiliza solo Internet para buscar a su madre desaparecida en Colombia. La tensión sube por segundo mientras los secretos familiares salen a la luz mediante pantallas.

Netflix y una búsqueda desesperada June disfruta de su libertad en California mientras su madre viaja a Colombia. El drama estalla cuando nadie aterriza de regreso en el aeropuerto local esperado. La joven utiliza redes sociales y mapas digitales para rastrear cada movimiento previo. El suspenso atrapa desde el primer minuto de la peli.

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La policía local no ofrece respuestas rápidas ante el misterio internacional planteado. June hackea cuentas y revisa cámaras de seguridad desde su propia habitación personal. Ella descubre que el nuevo novio de su madre oculta datos turbios.

La investigación digital revela una red de mentiras que nadie imaginaba encontrar. El tiempo corre en contra de la protagonista en esta misión extrema. Cada clic acerca a June a una verdad que pone en riesgo.