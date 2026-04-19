Netflix: esta serie fue cancelada, pero te atrapa desde el primer capítulo

Duró poco, pero es adictiva: la serie de Netflix que no tuvo una tercera temporada, pero recibió excelentes críticas.

Fue cancelada, pero nadie la olvida. Monarca se convirtió en una serie de Netflix que sigue creciendo con el tiempo, incluso sin nuevos episodios. Su historia intensa, llena de poder, secretos y traiciones, logró enganchar a miles de espectadores. Aunque no tuvo tercera temporada, te la recomendamos.

Una serie de Netflix adictiva: Monarca La trama gira en torno a la familia Carranza, dueña de un imperio tequilero construido con dinero sucio. La corrupción, los vínculos con el narcotráfico y los pactos con políticos marcan el pasado de la empresa. Todo estalla cuando el patriarca decide cambiar el rumbo y limpiar el negocio, lo que desata una guerra interna sin control.

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Ana María, interpretada por Irene Azuela, regresa a México tras dos décadas en Estados Unidos. Su padre le pide que tome el mando de la empresa familiar. Su vuelta no es bienvenida por todos. Sus hermanos, encarnados por Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides, también buscan quedarse con el poder.

La serie expone un retrato crudo del mundo empresarial cuando está cruzado por intereses ilegales. Las decisiones tienen consecuencias. Las lealtades cambian. Y cada paso que dan los personajes los acerca más al conflicto. La tensión crece en cada capítulo, sin respiro.