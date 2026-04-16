El hijo de Pablo Escobar rompe el silencio sobre el clásico de Los Redondos

Es brutal. No es una metáfora cualquiera. Es una historia real convertida en canción. El hijo de Pablo Escobar reveló qué hay detrás de uno de los temas más impactantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . Y lo que dijo cambia por completo la forma de escuchar ese clásico del rock argentino.

El tema apunta a los últimos momentos de vida de Pablo Escobar . Según relató su hijo , la frase central no es solo poesía: es unametáfora que describe lo que vivió su padre antes de morir.

De hecho, Sebastián Marroquín en la entrevista con Julio Leiva, dejó una frase que impacta: “Es mi papá en los últimos segundos de vida”. No fue una interpretación liviana. Fue una conexión directa con su historia personal.

Embed - Escobar Redondos

El personaje de “Limón” también fue aclarado. No era un sicario. Era un chofer de confianza. Alguien cercano que acompañaba a Escobar en sus últimos movimientos. Ese dato cambia el sentido de la canción.

El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar murió en Medellín tras un operativo policial. Tenía 44 años. Su caída marcó el final de una de las etapas más violentas del narcotráfico en Colombia.