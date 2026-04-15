Terror distinto: la serie noruega de Netflix que no es para todos

Esta serie de Netflix no es para todos. Pero quienes buscan algo distinto dentro del género encuentran una propuesta que rompe moldes.

Es perturbadora. No es terror clásico ni una historia fácil de ver. Esta serie de Netflix tiene humor oscuro con escenas inquietantes y algo que incomoda desde el inicio. Post Mortem: Nadie muere en Skarnes propone un giro distinto: volver de la muerte trae consecuencias que nadie está listo para enfrentar.

¿Serie de terror? Disponible en Netflix, la historia sigue a una mujer que regresa a la vida tras un hecho extraño. A partir de ese momento, siente una necesidad que no puede ignorar: beber sangre. Este punto rompe con lo habitual y genera tensión desde el primer capítulo.

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El conflicto crece cuando su familia enfrenta problemas económicos. Tienen una funeraria al borde del cierre. En ese contexto, la protagonista empieza a ver su condición como una posible solución. Esta decisión abre un dilema moral fuerte que atraviesa toda la serie.

La producción apuesta por un tono distinto. No busca sustos rápidos. Prefiere incomodar con situaciones extrañas y momentos silenciosos. Este estilo, común en el contenido nórdico, genera una atmósfera densa que atrapa a cierto público.