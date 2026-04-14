Netflix: una película que toca de cerca la adolescencia

Una película en Netflix que refleja lo que muchos vivieron. Revive la adolescencia y da de qué hablar.

Esta película emociona desde el primer minuto. En Netflix, “¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret” se convirtió en una de las historias más comentadas. Basada en la novela de Judy Blume, retrata el paso de la niñez a la adolescencia con una mirada honesta y cercana.

Una película simple que conecta con todos La protagonista es Margaret, interpretada por Abby Ryder Fortson. Tiene 11 años y enfrenta cambios que marcan su vida. Su familia se muda de Nueva York a Nueva Jersey, lo que implica dejar amistades, rutina y todo lo conocido.

netflix El relato muestra temas como el crecimiento, la identidad y la presión social. También aborda dudas sobre el cuerpo y la necesidad de encajar. Son situaciones comunes, pero pocas veces tratadas con tanta claridad en el cine.

El elenco suma peso a la historia. Rachel McAdams interpreta a la madre, mientras Kathy Bates da vida a la abuela. Ambas aportan emoción y cercanía en cada escena. Sus personajes reflejan distintas formas de ver el crecimiento.

La película mantiene vigencia pese al paso del tiempo. El libro original se publicó en 1970, pero los conflictos siguen presentes. Esto explica su impacto actual en nuevas generaciones.