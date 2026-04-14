Está en Netflix: una historia de amor con puro rock de los 90

Este drama romántico de Netflix con música de los 90 está atrapando a todos. Amor, pasado y rock: la película que se gana las miradas.

Todo vuelve. El amor, los recuerdos y las canciones. En Netflix, una película revive emociones que muchos creían olvidadas. “La vida inmoral de la pareja ideal” mezcla romance y música de los años 90 en una historia que conecta con quienes vivieron esa época y con quienes hoy la redescubren.

netflix El gran punto fuerte es su banda sonora. Incluye temas de Caifanes, Soda Stereo, Los Prisioneros y Duncan Dhu. Son canciones que marcaron a una generación y que hoy suman fuerza a cada escena.

El uso de música no es casual. Refuerza emociones, acompaña momentos clave y conecta con el espectador desde la memoria. La película juega con dos tiempos. Muestra el impulso de la juventud y el peso de los años. Esa combinación logra un relato cercano. Habla de decisiones, de lo que se deja atrás y de lo que vuelve sin aviso.