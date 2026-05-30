Maratón de fin de semana: dos series de Netflix que no podrás dejar de ver (y por qué son tan adictivas)

Los últimos estrenos de Netflix sobre asesinatos que mantienen a todos enganchados a la pantalla y con muy pocos capítulos.

Las series de Netflix que se pueden ver de un tirón el fin de semana.

El catálogo de Netflix se renovó con dos estrenos que prometen dejarte pegado a la pantalla, aunque desde ángulos completamente distintos. Si prefieres el humor negro y el cinismo, Mindfulness para asesinos es tu opción ideal; pero si lo tuyo es el misterio puro y la investigación a contrarreloj, Asesinato para principiantes es la joya británica que tenías que ver.

Mindfulness para asesinos es una serie sobre un abogado que trabaja para la mafia. Pero para recuperar el equilibrio asiste a un taller de mindfulness. Sin embargo, las técnicas de respiración y relajación le sirven para cometer crímenes perfectos y eliminar a quienes alteran su paz.

La serie ofrece una propuesta cargada de humor negro, cinismo y sátira social, lo cual es perfecta para maratonear. Sus 8 episodios tienen una duración de 30 minutos aproximadamente y en todos ellos se justifican asesinatos brutales con conceptos zen de crecimiento personal y respiración consciente.

No te pierdas el tráiler de la nueva serie Embed - Mindfulness Para Asesinos Tráiler

La serie corta para ver el fin de semana La otra serie que acaba de estrenar es Asesinato para principiantes, basada en la exitosa novela juvenil de Holly Jackson. La historia sigue a Pip Fitz-Amobi quien sospecha que la policía no resolvió correctamente el asesinato de una de las estudiantes más populares de su escuela.