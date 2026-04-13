Un drama real de Netflix que deja en shock por su historia cruda

Este drama real en Netflix deja a todos sin palabras. Lo que empieza como un trabajo termina en una pesadilla real.

Es dura. Te noquea desde el inicio. En Netflix, esta película basada en un drama real muestra una historia que muchos prefieren no ver. No hay adornos ni vueltas. La trama expone una realidad que existe en distintas partes del mundo y que afecta a miles de jóvenes en situación vulnerable.

Un drama real La película 7 prisioneros sigue a Mateus, un joven de 18 años que busca un futuro mejor para su familia. Vive en una zona rural sin oportunidades. Acepta una oferta de trabajo en la gran ciudad, con promesas de salario, comida y vivienda.

netflix El viaje marca un cambio total. Al llegar a São Paulo, Mateus y sus compañeros descubren un mundo que no conocen. Rascacielos, ruido y una vida distinta. Pero la ilusión dura poco. El trabajo que les prometieron no existe como lo imaginaron.

Quedan atrapados en una red de explotación laboral. No tienen libertad. No hay salario real. Las condiciones son duras. La película muestra cómo operan estos sistemas, donde el engaño es el primer paso para someter a las víctimas.