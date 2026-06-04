Estos 4 alimentos verdes ganan terreno en la prevención del cáncer de colon

Cuidar el intestino no es una moda. El cáncer de colon sigue entre los diagnósticos más comunes en adultos, pero la alimentación diaria marca una diferencia real. Algunos alimentos verdes aportan fibra, antioxidantes y compuestos naturales que ayudan al equilibrio intestinal.

El brócoli aparece entre los más recomendados por especialistas en nutrición y salud digestiva. Contiene sulforafano, un compuesto ligado a la protección celular. También aporta fibra, algo necesario para el tránsito intestinal. La forma más usada para aprovecharlo es al vapor o salteado por pocos minutos. Cocinarlo demasiado hace que pierda parte de sus nutrientes.

La espinaca también gana espacio en estudios sobre alimentación y prevención. Tiene hierro, fibra y antioxidantes naturales. Muchas personas la consumen en ensaladas frescas, tortillas o batidos verdes. Una porción varias veces por semana ayuda al funcionamiento intestinal y favorece una microbiota más equilibrada, algo relacionado con una mejor salud del colon .

Otro alimento verde que aparece en investigaciones recientes es la alcachofa. Aporta inulina, una fibra que alimenta bacterias beneficiosas del intestino. Además, genera sensación de saciedad y ayuda en la digestión. Se consume hervida, al horno o en ensaladas tibias. En varios países forma parte de dietas ligadas al cuidado digestivo y hepático.

Alcachofa. Foto: Womens health - hips.hearstapps.com Alcachofa. Foto: Womens health - hips.hearstapps.com

El aguacate también entra en esta lista. Aunque muchos lo relacionan con grasas saludables, su contenido de fibra llama la atención en temas digestivos. Comerlo en tostadas, ensaladas o junto a vegetales suma nutrientes importantes para el colon. Su consumo moderado aparece asociado a una alimentación más equilibrada y rica en vegetales frescos.