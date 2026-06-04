Estos 4 alimentos verdes ganan terreno en la prevención del cáncer de colon
Los 4 alimentos verdes que más se repiten en estudios sobre cáncer de colon. Lo que comes en la cena influye más de lo que creías en tu salud digestiva.
Cuidar el intestino no es una moda. El cáncer de colon sigue entre los diagnósticos más comunes en adultos, pero la alimentación diaria marca una diferencia real. Algunos alimentos verdes aportan fibra, antioxidantes y compuestos naturales que ayudan al equilibrio intestinal.
Alimentos verdes y salud intestinal
El brócoli aparece entre los más recomendados por especialistas en nutrición y salud digestiva. Contiene sulforafano, un compuesto ligado a la protección celular. También aporta fibra, algo necesario para el tránsito intestinal. La forma más usada para aprovecharlo es al vapor o salteado por pocos minutos. Cocinarlo demasiado hace que pierda parte de sus nutrientes.
La espinaca también gana espacio en estudios sobre alimentación y prevención. Tiene hierro, fibra y antioxidantes naturales. Muchas personas la consumen en ensaladas frescas, tortillas o batidos verdes. Una porción varias veces por semana ayuda al funcionamiento intestinal y favorece una microbiota más equilibrada, algo relacionado con una mejor salud del colon.
Otro alimento verde que aparece en investigaciones recientes es la alcachofa. Aporta inulina, una fibra que alimenta bacterias beneficiosas del intestino. Además, genera sensación de saciedad y ayuda en la digestión. Se consume hervida, al horno o en ensaladas tibias. En varios países forma parte de dietas ligadas al cuidado digestivo y hepático.
El aguacate también entra en esta lista. Aunque muchos lo relacionan con grasas saludables, su contenido de fibra llama la atención en temas digestivos. Comerlo en tostadas, ensaladas o junto a vegetales suma nutrientes importantes para el colon. Su consumo moderado aparece asociado a una alimentación más equilibrada y rica en vegetales frescos.