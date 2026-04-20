Fin de semana: el pueblo de San Luis que es ideal para escapar dos días

Perfecto para un fin de semana distinto, sin moverse demasiado y con la sensación de conocer un lugar lleno de historia en San Luis.

Pasa desapercibido. Y eso es lo mejor. En San Luis hay un pueblo chico, rodeado de sierras y silencio, que no aparece en las rutas más elegidas. Ideal para cortar con la rutina, ofrece aire puro, paisajes abiertos y una tranquilidad que cuesta encontrar. Un destino simple, real y perfecto para una escapada de fin de semana.

San Luis: San Francisco del Monte de Oro San Francisco del Monte de Oro está al norte de la provincia, a unos 110 km de la capital. Tiene poco más de 2.000 habitantes y un ritmo que invita a bajar un cambio. Fue el lugar donde Domingo Faustino Sarmiento dio clases por primera vez, un dato que suma historia a un entorno natural que sorprende.

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El pueblo mezcla cultura, historia y naturaleza. Se puede visitar la antigua escuela donde enseñó Sarmiento, recorrer la plaza principal y caminar sin apuro por calles tranquilas. Todo es cercano. Todo es simple.

Muy cerca está el dique Las Palmeras, un espejo de agua rodeado de sierras bajas. Es un buen plan para pasar el día, hacer picnic o descansar frente al paisaje. También hay senderos y miradores naturales para quienes disfrutan de caminar y desconectar del ruido.