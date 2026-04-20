Cathy Fulop reacciona: Carlos Baute pide disculpas tras insultar a Delcy Rodríguez
Carlos Baute da la cara: el cantante se disculpa por sus palabras contra Delcy Rodríguez. Cathy Fulop también reaccionó.
Carlos Baute desató un torbellino en la Puerta del Sol. Durante el multitudinario recibimiento a María Corina Machado el pasado sábado 18 de abril, el cantante lanzó insultos directos contra Delcy Rodríguez. Al grito de "¡Fuera la mona!", encendió a miles de asistentes y provocó una reacción diplomática que lo obligó a retractarse este lunes. Varios de sus compatriotas reaccionaron, entre ellos Cathy Fulop.
Carlos Baute ofrece disculpas
La Embajada de Venezuela rechazó los ataques verbales del cantante. La institución aseguró que esas expresiones contra la dirigente son inaceptables en cualquier contexto democrático actual. El organismo diplomático exigió respeto ante un discurso que calificaron de ofensivo y cargado de odio.
Carlos Baute publicó un vídeo en Instagram ante sus más de un millón de seguidores. El cantante admitió que se dejó llevar por la emoción del momento tan fuerte. Sus palabras buscan calmar las aguas tras el incidente ocurrido frente a la multitud madrileña.
El artista asegura de forma rotunda que no es una persona racista. Afirma que toda su vida profesional se basa en cantarle al amor y la unión. Baute insiste en que sabe reconocer sus errores cuando algo no sale de forma correcta.
El mensaje suma ya miles de comentarios en redes sociales de manera veloz. Su compatriota, la actriz Catherine Fulop reaccionó y dijo: "Primoooooo! Tranquilo, puede pasar, somos humanos, esta gente nos ha maltratado de las maneras más viles y crueles . Es lógico que se nos escape alguna de estas pequeñeces al lado de todas las atrocidades que nos han hecho y siguen haciendo. Eres una persona noble y empírica. Eres valiente en disculparte. Te aplaudo te aprecio amigo".