Cathy Fulop reacciona: Carlos Baute pide disculpas tras insultar a Delcy Rodríguez

Carlos Baute desató un torbellino en la Puerta del Sol. Durante el multitudinario recibimiento a María Corina Machado el pasado sábado 18 de abril, el cantante lanzó insultos directos contra Delcy Rodríguez. Al grito de "¡Fuera la mona!", encendió a miles de asistentes y provocó una reacción diplomática que lo obligó a retractarse este lunes. Varios de sus compatriotas reaccionaron, entre ellos Cathy Fulop.

Carlos Baute ofrece disculpas La Embajada de Venezuela rechazó los ataques verbales del cantante. La institución aseguró que esas expresiones contra la dirigente son inaceptables en cualquier contexto democrático actual. El organismo diplomático exigió respeto ante un discurso que calificaron de ofensivo y cargado de odio.

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Carlos Baute publicó un vídeo en Instagram ante sus más de un millón de seguidores. El cantante admitió que se dejó llevar por la emoción del momento tan fuerte. Sus palabras buscan calmar las aguas tras el incidente ocurrido frente a la multitud madrileña.

El artista asegura de forma rotunda que no es una persona racista. Afirma que toda su vida profesional se basa en cantarle al amor y la unión. Baute insiste en que sabe reconocer sus errores cuando algo no sale de forma correcta.