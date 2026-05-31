Avanza la construcción del nuevo parque solar en San Luis

El parque solar de Aisa Group en San Luis continúa su desarrollo integral y alcanza casi el 50% de ejecución del mismo.

A través de su unidad Calicanto Solar, Aisa Group informó que avanza la construcción del parque solar ubicado en San Luis, el cual ya se encuentra en un avance global del 42%. Al momento, ya se han invertido casi US$ 20 millones del total estimado y se han empleado más de 190 personas, según reveló la empresa.

Las obras contemplan dos importantes frentes: por un lado, el desarrollo del parque propiamente dicho; por otro, los trabajos para la conexión eléctrica. Ambos desarrollos están siendo llevados a cabo por empresas locales, con fuerte participación de mano de obra local.

Parque Solar Calicanto Continúa la construcción del parque solar Calicanto en San Luis.

Las tareas realizadas en el parque solar Actualmente, ya se han colocado 5.405 postes de un total previsto de 14.560. A su vez, ya se montaron los primeros 90 trackers solares de 1.120 programados para el espacio. También se han registrado avances en la construcción de caminos internos, las fundaciones en el centro de transformación y en el edificio que se utilizará para la operación y el mantenimiento.

Además, también se está ejecutando el sistema de puesta a tierra, la conexión eléctrica pertinente y tendido de cables para poder completar los 47 kilómetros previstos para el normal funcionamiento.