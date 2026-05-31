Roberto y Mateo Petersen llegan a los supermercados con su pizza artesanal al molde congelada

Pizza Zën es el emprendimiento de alimentos congelados fundado por los gastronómicos Roberto Petersen y Mateo Petersen y celebra su octavo aniversario con un hito para el mercado local: convertirse en la primera marca en llevar la pizza al molde porteña a las góndolas de los supermercados argentinos con la impronta artesanal intacta aún en el retail masivo, sin resignar calidad, ni procesos.

El producto mantiene un sistema de amasado y estirado artesanal, trabajado bollo por bollo, con especial atención en cada etapa de elaboración: desde la selección de ingredientes premium hasta los tiempos de fermentación y cocción.

Su gran desafío era desembarcar en el mercado masivo sin descuidar el proceso artesanal que los caracteriza. Para hacerlo posible y, al mismo tiempo, sostener un modelo rentable y autosustentable, la marca trabajó durante más de cuatro meses en la producción anticipada de esta edición limitada.

“Sabiendo los tiempos que requiere nuestro proceso productivo, entendimos que teníamos que prepararnos con mucha anticipación para llegar al lanzamiento con stock suficiente. Por eso comenzamos en enero a producir y congelar las pizzas”, explica Mateo Petersen, impulsor original del proyecto. “Hoy contamos con tres contenedores destinados exclusivamente a esta edición limitada”, agrega.

Hace ocho años, comenzaron con un sólo horno de barro en el jardín de su casa. Hoy en día, trabajan en un predio de 3.000 m2 integrado por 60 personas, de las cuales ocho, se dedican especialmente a la elaboración de la Pizza al Molde Porteña .

La producción estimada alcanza las 500 pizzas diarias: se trata de una cifra que, si bien puede parecer reducida dentro del universo del consumo masivo, representa una escala significativa para una pyme que mantiene procesos completamente artesanales y crece sin apoyo de inversores externos.

Artesanal y orgánica

Cada pizza está hecha con harinas de primera calidad y 100% orgánicas, lleva alrededor de 48 horas de fermentación en frío, una alta hidratación y un blend de muzzarellas especialmente seleccionado para lograr el derretido y el sabor característico de la pizza porteña.

La idea comenzó a tomar forma durante el último Mundial, cuando desarrollaron una versión similar destinada únicamente a familiares y amigos. La respuesta fue inmediata y superó todas las expectativas. Tener una pizza al molde, bien argentina, lista en el freezer se convirtió en una solución práctica para acompañar los partidos sin resignar calidad ni sabor.

Fue entonces cuando identificaron una oportunidad concreta dentro del mercado: acercar una auténtica pizza al molde porteña, artesanal y de calidad, a un formato accesible y disponible para el consumo masivo.

La edición limitada de la Pizza Zën al Molde Porteña estará disponible en más de 500 puntos de venta, con presencia en 15 provincias argentinas, desde Chaco hasta Tierra del Fuego, hasta principios de agosto.