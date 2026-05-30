Pese a la desaceleración, los precios de los alimentos mantienen la presión sobre la inflación de mayo

Las proyecciones de las principales consultoras privadas apuntan a que la inflación de mayo volvió a moderarse, aunque todavía se mantendría por encima del 2%, una barrera que el Gobierno aún no logra perforar. La evolución de algunos rubros sensibles, especialmente los vinculados a los alimentos , continúa teniendo un fuerte impacto sobre el costo de vida .

Según las estimaciones relevadas hasta el momento, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría cerrado el mes en un rango de entre 2,1% y 2,5%. De confirmarse estas cifras, se trataría de la segunda desaceleración consecutiva luego del pico registrado en marzo, cuando la inflación alcanzó el 3,4%, el nivel más elevado de lo que va del año.

Entre las proyecciones más optimistas aparece la de la Fundación Libertad y Progreso. El economista Julián Neufeld indicó que, tomando los datos disponibles hasta la cuarta semana de mayo, la inflación nacional se ubicaría en torno al 2,1%. Sin embargo, destacó que el capítulo de Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una dinámica superior a la del mes anterior, con un incremento del 3,4% y una incidencia significativa sobre el resultado general.

Por su parte, EcoGo y C&T Asesores Económicos coincidieron en una estimación de 2,2% para el quinto mes del año. En la misma línea se ubicó LCG, que atribuyó la desaceleración a una menor incidencia de los precios regulados y de los componentes estacionales.

Una previsión algo más elevada fue la de Equilibra, que calculó una inflación de 2,3%. Desde la consultora señalaron que el principal factor de impulso fueron los precios estacionales, que avanzaron un 3,6% durante el mes. Lorenzo Sigaut Gravina remarcó que, si bien la inflación mensual mostraría una baja respecto de abril, la variación interanual ascendería hasta el 33,4%.

En el extremo superior de las estimaciones aparece Analytica, que proyectó un IPC de 2,5%. La economista Rosario Vidaurreta explicó que los alimentos registraron una aceleración en las últimas semanas, impulsada principalmente por aumentos en frutas y verduras. Según advirtió, esta situación podría reducir el efecto favorable que los precios estacionales tuvieron durante abril.

Las previsiones privadas coinciden en gran medida con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que ubicó la inflación de mayo en 2,3%.

Desde el Gobierno también se muestran optimistas. Durante su participación en el Latin American Forum, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el índice de mayo será inferior al de abril y sostuvo que las expectativas inflacionarias continúan estabilizadas. En ese marco, afirmó que el mercado proyecta una inflación cercana al 20% para los próximos doce meses y descartó la posibilidad de sobresaltos económicos en el corto plazo.

La cifra oficial será difundida por el Indec el próximo 11 de junio. Días antes, el 8 de junio, se conocerá el dato correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, que habitualmente funciona como una referencia anticipada de la tendencia que mostrará el indicador nacional.