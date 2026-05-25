Los alimentos que ayudan a cuidar la próstata y muchos hombres ignoran

La próstata empieza a dar señales con el paso de los años. Problemas al orinar, molestias y cambios hormonales aparecen después de los 40. Frente a eso, algunos alimentos ayudan a proteger esta glándula y a reducir inflamaciones que afectan la calidad de vida.

Uno de los alimentos más recomendados por especialistas es el tomate. Contiene licopeno, un antioxidante relacionado con el cuidado de la próstata. El tomate cocido en salsas naturales y preparaciones calientes son una buena opción diaria.

Los pescados grasos también aparecen entre los más beneficiosos. Salmón, sardina y atún aportan omega 3, una grasa asociada a menor inflamación en el cuerpo. Esa inflamación suele relacionarse con molestias prostáticas y otros problemas que aumentan con la edad.

Las verduras verdes ocupan otro lugar importante. Brócoli, espinaca y col rizada aportan vitaminas y compuestos naturales que ayudan al organismo. El brócoli, por ejemplo, se estudia hace años por su relación con la salud masculina y el cuidado celular.

Tortilla de brócoli: una manera creativa de incorporar vegetales a tu dieta Foto: Shutterstock Tortilla de brócoli: una manera creativa de incorporar vegetales a tu dieta Foto: Shutterstock

Las frutas rojas también suman beneficios. Frutillas, arándanos y cerezas contienen antioxidantes que ayudan a combatir el desgaste celular. Además, son alimentos fáciles de sumar al desayuno o a meriendas simples durante la semana.

Otro punto importante tiene que ver con las semillas y frutos secos. Nueces, almendras y semillas de calabaza aportan zinc y grasas saludables. El zinc participa en distintas funciones relacionadas con la próstata y el sistema hormonal masculino.