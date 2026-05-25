Los alimentos que ayudan a cuidar la próstata y muchos hombres ignoran
Lo que comen muchos hombres con próstata sana después de los 40. Estos alimentos ayudan a cuidar la próstata y casi nadie los aprovecha.
La próstata empieza a dar señales con el paso de los años. Problemas al orinar, molestias y cambios hormonales aparecen después de los 40. Frente a eso, algunos alimentos ayudan a proteger esta glándula y a reducir inflamaciones que afectan la calidad de vida.
Qué comer para proteger la próstata y mantenerla saludable
Uno de los alimentos más recomendados por especialistas es el tomate. Contiene licopeno, un antioxidante relacionado con el cuidado de la próstata. El tomate cocido en salsas naturales y preparaciones calientes son una buena opción diaria.
Los pescados grasos también aparecen entre los más beneficiosos. Salmón, sardina y atún aportan omega 3, una grasa asociada a menor inflamación en el cuerpo. Esa inflamación suele relacionarse con molestias prostáticas y otros problemas que aumentan con la edad.
Las verduras verdes ocupan otro lugar importante. Brócoli, espinaca y col rizada aportan vitaminas y compuestos naturales que ayudan al organismo. El brócoli, por ejemplo, se estudia hace años por su relación con la salud masculina y el cuidado celular.
Las frutas rojas también suman beneficios. Frutillas, arándanos y cerezas contienen antioxidantes que ayudan a combatir el desgaste celular. Además, son alimentos fáciles de sumar al desayuno o a meriendas simples durante la semana.
Otro punto importante tiene que ver con las semillas y frutos secos. Nueces, almendras y semillas de calabaza aportan zinc y grasas saludables. El zinc participa en distintas funciones relacionadas con la próstata y el sistema hormonal masculino.