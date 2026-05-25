Plantas: qué hacer para que el pothos crezca rápido y con hojas enormes

La planta que sobrevive a todo: el truco simple para que tu pothos crezca sin parar. La planta perfecta para personas con poco tiempo: así se cuida.

Pocas plantas resisten tanto como el pothos. Aguanta interiores, falta de tiempo y hasta algunos descuidos. Por eso se volvió una de las favoritas para casas, oficinas y departamentos. Sus hojas verdes y brillantes llenan cualquier espacio de vida. Pero hay errores muy comunes que hacen que pierda fuerza.

Cómo cuidar un pothos y evitar los errores más comunes El pothos necesita luz, pero no sol directo. Ese es uno de los puntos más importantes para mantenerlo sano. Cerca de una ventana luminosa crece rápido y con hojas grandes. En cambio, el sol fuerte quema sus hojas y deja manchas marrones difíciles de recuperar.

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También sobrevive en lugares con poca luz. Aun así, en esos espacios su crecimiento se vuelve más lento y los tallos pierden fuerza. Muchas personas creen que el pothos no necesita atención por ser resistente, pero una buena ubicación cambia por completo su aspecto.

El exceso de agua es el problema que más afecta a esta planta. Regarla todos los días no ayuda. El pothos prefiere una tierra que se seque un poco entre riegos. Si el sustrato permanece húmedo durante mucho tiempo, las raíces comienzan a pudrirse y aparecen hojas amarillas.