Estos árboles tienes que podar en mayo para que exploten de frutos en primavera

El descenso de las temperaturas y la reducción de las horas de luz marcan el momento en que muchos árboles frutales reducen su actividad biológica. Este estado de reposo convierte a los meses otoñales en la ventana ideal para realizar la poda .

Una poda ejecutada con criterio es una herramienta fundamental para limpiar la copa del árbol , permitiendo que el aire y la luz solar penetren de manera uniforme. Esto no solo multiplica la productividad de la siguiente cosecha, sino que previene la aparición de plagas y equilibra el peso de las ramas para evitar roturas.

Los árboles de hoja caduca son los candidatos perfectos para recibir una poda durante este periodo. Sin embargo, cada variedad exige una estrategia diferente.

En el caso de los cerezos requieren intervenciones muy sutiles y delicadas. Mientras que los ciruelos y damascos necesitan que se equilibre la estructura para que la futura carga de fruta no doble las ramas.

Por su lado, los duraznos, en regiones con climas especialmente fríos, se recomienda esperar y realizar la poda justo antes de que comience la floración. Y las higueras, manzanos y membrilleros toleran perfectamente los recortes moderados para controlar su forma y saneamiento.

Para garantizar la salud de los frutales y no obtener el efecto contrario, es vital seguir una serie de precauciones técnicas antes de tomar las herramientas. En el caso de los árboles como limoneros, naranjos o mandarinos nunca deben podarse al inicio del frío. Al ser muy vulnerables a las heladas, los cortes los dejarían indefensos ante las bajas temperaturas; con ellos, lo ideal es postergar la tarea hasta el final del invierno o el inicio de la primavera.