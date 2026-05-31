Mundial 2026: el desafío del e-commerce será frenar el fraude sin perder ventas

El Mundial impulsará las compras online en la región y obligará a las empresas a equilibrar seguridad, experiencia y conversión.

El Mundial 2026 promete movilizar millones de consumidores en toda América Latina, impulsando especialmente sectores como travel, turismo, ticketing, electrónica y retail digital. Para nuestra fintech especializada en prevención de fraude para e-commerce, el principal desafío para los comercios este año no será únicamente contener el fraude, sino lograr equilibrar seguridad y conversión durante uno de los períodos de mayor demanda digital de la región.

Lejos de representar únicamente un escenario de mayor riesgo, eventos masivos como el Mundial también atraen consumidores legítimos con alta intención de compra. Durante este período, es común observar un aumento en las ventas de televisores, dispositivos electrónicos, celulares y productos tecnológicos, además del crecimiento acelerado de reservas de vuelos, hospedajes y experiencias turísticas relacionadas con el torneo. El gran desafío para el retail no es bloquear más transacciones, sino tomar decisiones más inteligentes en tiempo real. En eventos de alta demanda como el Mundial, también crece el volumen de buenos clientes que esperan estas fechas para comprar o viajar. Una operación antifraude eficiente necesita diferenciar rápidamente entre comportamiento legítimo y señales reales de riesgo, evitando fricción innecesaria y pérdida de conversión.

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El Mundial 2026 trae buenos consumidores Según datos de nuestra fintech, uno de los principales puntos de atención durante grandes eventos internacionales está en el segmento de travel. Reservas realizadas de último momento pueden aumentar hasta 5 veces el nivel de riesgo en comparación con compras planificadas con mayor anticipación, principalmente por cambios en el patrón de comportamiento, urgencia de compra y tickets más altos. Además del turismo, categorías de electrónica y tecnología también requieren atención especial durante el Mundial. Productos como Smart TVs, notebooks, celulares y dispositivos electrónicos concentran históricamente altos índices de intentos de fraude debido a su elevado valor agregado y facilidad de reventa en mercados paralelos.

En categorías de alto valor, el fraude sigue presente, pero el foco del mercado cambió. Hoy, las empresas más maduras entienden que proteger la operación no significa aumentar rechazos, sino aprobar mejor. El equilibrio entre conversión y seguridad será decisivo para capturar el potencial de ventas que eventos como el Mundial generan. Nuestra fintech destaca que la sofisticación del fraude digital también evoluciona constantemente, impulsada por automatización, bots y herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Por eso, el uso de modelos antifraude apoyados en IA, GenAI y Machine Learning se vuelve cada vez más estratégico para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, detectar anomalías y adaptar decisiones de riesgo según el comportamiento de cada transacción.