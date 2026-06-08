Casas contenedor en Argentina: cuánto salen en junio y qué hay que mirar antes de comprar

La idea de vivir en una casa hecha con contenedores dejó de sonar rara. En un mercado donde construir desde cero exige tiempo, paciencia y presupuesto, este tipo de vivienda empezó a ganar lugar entre quienes buscan una solución más rápida, transportable y con cierto guiño sustentable.

El atractivo aparece enseguida: se reutilizan contenedores marítimos que antes fueron pensados para trasladar mercadería y se los transforma en espacios habitables. Pero detrás de esa imagen moderna, que suele circular en redes y portales de venta, hay una pregunta inevitable: cuánto cuesta realmente una casa contenedor en junio de 2026.

En plataformas de compraventa online se pueden encontrar opciones en pesos desde los $15.500.000 para unidades de unos 30 metros cuadrados. También aparecen alternativas mucho más grandes, de hasta 75 metros cuadrados, con valores cercanos a los $83.000.000. En algunos casos se trata de modelos importados, por lo que al precio inicial hay que sumarle impuestos, traslados y otros costos asociados.

También hay publicaciones en dólares. Las opciones más chicas arrancan alrededor de los US$9000 para módulos de 15 metros cuadrados , mientras que una unidad de 30 metros cuadrados, equipada con baño y cocina, puede ubicarse cerca de los US$25.000. La diferencia entre una y otra no siempre está solo en la superficie: pesan las terminaciones, la aislación, las instalaciones internas y el grado de entrega de la vivienda.

Entre las compañías del sector aparecen propuestas más completas y con valores más altos. Dice Containers, una firma argentina dedicada a este tipo de construcciones, informa modelos estándar de distintas dimensiones. Una casa de 90 metros cuadrados, con cinco ambientes y dos baños, se vende en torno a los US$72.135. Para una opción de 60 metros cuadrados, cuatro ambientes y un baño, el valor baja a unos US$47.724.

casa contenedor Imagen creada con IA

La misma empresa ofrece alternativas más compactas: un modelo de 30 metros cuadrados, con dos ambientes y un baño, ronda los US$28.540, mientras que una unidad de 15 metros cuadrados, pensada como monoambiente, se ubica cerca de los US$19.053. En estos casos, el precio contempla elementos que hacen a la habitabilidad, como revestimiento térmico interior, instalación eléctrica embutida y conexiones de agua.

No todo container sirve como vivienda

Uno de los puntos que más remarcan los especialistas es que un contenedor marítimo no fue diseñado originalmente para vivir. Su estructura es resistente, sí, pero necesita adaptaciones para cumplir con condiciones de confort, ventilación, aislación térmica y normas municipales. Ahí aparece una diferencia importante entre comprar una estructura básica y adquirir una vivienda lista para instalar.

Las ventajas son claras: los plazos de entrega suelen ser más cortos que en una obra tradicional, pueden trasladarse con relativa facilidad y permiten sumar módulos con el tiempo. Además, reutilizan materiales que de otro modo quedarían en desuso. Sin embargo, antes de cerrar una operación, conviene revisar si el modelo cumple con códigos urbanísticos, si puede habilitarse en el municipio correspondiente y qué incluye exactamente el presupuesto.

Otro dato que empieza a pesar en la decisión es la financiación. Algunas viviendas container pueden adquirirse mediante líneas crediticias, entre ellas opciones vinculadas a casas industrializadas. También existen servicios de traslado e instalación en el terreno, aunque suelen cotizarse aparte. Por eso, el número final no termina en el precio publicado: para saber cuánto cuesta una casa contenedor, hay que sumar terreno, flete, montaje, conexiones y permisos.