Ni caminata ni bicicleta: el ejercicio físico que ayuda a mejorar la circulación y cuidar el corazón

Este ejercicio físico puede favorecer la circulación, cuidar el corazón y aportar múltiples beneficios para la salud integral.

El yoga es un ejercicio físico que aporta beneficios para la salud y el bienestar. Foto: Gemini IA

El ejercicio físico comienza a tomar más relevancia a medida que pasan los años. Y si bien la caminata o la bicicleta tienen decenas de beneficios, hay una disciplina en particular que ayuda a fortalecer el cuerpo, reducir el estrés y también puede favorecer la circulación sanguínea y contribuir al buen funcionamiento del corazón: el yoga.

Diversos especialistas de salud destacan que esta práctica combina movimientos suaves, ejercicios de respiración y posturas que ayudan a estimular el flujo sanguíneo, mejorar la flexibilidad y disminuir factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares.

El yoga combina posturas, respiración y concentración para cuidar el cuerpo y la mente. Foto: Archivo Por qué el yoga ayuda a mejorar la circulación El yoga favorece la circulación gracias a la combinación de posturas que movilizan diferentes grupos musculares y estimulan el retorno de la sangre hacia el corazón. Además, las técnicas de respiración profunda mejoran la oxigenación del organismo y ayudan a reducir la presión arterial.

Otro de sus beneficios es la disminución del estrés. Al reducir los niveles de cortisol, también disminuye la tensión sobre el sistema cardiovascular, favoreciendo una mejor salud del corazón a largo plazo.

Beneficios del yoga para el corazón Practicar yoga de manera regular puede aportar distintos beneficios para la salud cardiovascular, entre ellos: