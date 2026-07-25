Los gatos negros no traen mala suerte: por qué son únicos, según especialistas

Los gatos negros han estado rodeados de mitos durante siglos, especialmente el de que traen mala suerte . Sin embargo, especialistas aseguran que esa creencia no tiene ningún fundamento y que, en realidad, poseen características biológicas que los hacen únicos entre los felinos domésticos.

El doctor Francisco Javier Carbajal Merchant, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, y Claudia Edwards, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, explican que detrás de los prejuicios solo hay un animal tan cariñoso, sociable y fascinante como cualquier otro gato.

Los especialistas explican que los gatos fueron animales sagrados en el Antiguo Egipto y también fueron valorados por civilizaciones como la romana y la china. Sin embargo, durante la Edad Media comenzaron a ser asociados con la brujería y el mal.

Con el auge del cristianismo, los gatos negros fueron vinculados con las brujas y el diablo, por lo que miles de ellos fueron perseguidos y exterminados de forma injusta. Esa imagen permaneció durante siglos y todavía hoy se refleja en símbolos típicos de Halloween, donde suelen aparecer junto a escobas y sombreros de bruja.

Más allá de los mitos , los especialistas destacan que el color negro del pelaje tiene una explicación genética en estas mascotas . La gran cantidad de melanina no solo les da su característico color oscuro, sino que también les ofrece una mayor protección frente a la radiación ultravioleta.

Gracias a ello, presentan un menor riesgo de desarrollar algunas enfermedades en la piel y cuentan con una mejor protección natural en zonas sensibles como la nariz y los párpados, en comparación con gatos de pelaje claro.

Esto no es todo, algunas investigaciones también sugieren que el gen responsable del color negro podría favorecer una mayor sociabilidad entre los machos, una característica que facilitaría la convivencia en colonias callejeras.

Su personalidad no depende del color

Otro de los mitos más extendidos es que los gatos negros tienen un carácter diferente. Sin embargo, los especialistas desmienten esa idea y aseguran que el comportamiento de un gato, al igual que de todo animal doméstico, depende principalmente de la socialización que reciba desde pequeño y del ambiente en el que crezca.