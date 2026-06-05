Casas impresas en 3D: cómo la tecnología está cambiando la forma de construir en Argentina

Imaginate acercarte a un terreno donde, en lugar de ladrillos apilados por albañiles, una máquina gigante deposita capa tras capa de hormigón . En cuestión de horas, lo que antes llevaba semanas empieza a tomar forma. Esa es la realidad que está viviendo Argentina con la construcción 3D de casas .

Empresas como Grondplek están demostrando que levantar una casa de 120 m² en apenas 48 horas no es ciencia ficción: es tecnología aplicada al día a día.

El ahorro no es menor. Según sus responsables, los costos se reducen hasta un 30% , y se optimiza hasta un 35% de la mano de obra, gracias a que gran parte del trabajo es automatizado. Mateo Salvatto, cofundador del proyecto y conocido por la app inclusiva Háblalo, describe el proceso como “una manera de hacer que la vivienda sea más accesible y rápida , sin perder calidad ni seguridad”.

La máquina que imprime estas casas parece sacada de un laboratorio futurista: mide 11 metros de ancho y 7 de altura , conectada a una bomba que alimenta un cabezal con una mezcla de hormigón especial. Este material tiene aditivos que aceleran el fraguado y le dan resistencia suficiente para que cada capa se sostenga sobre la anterior, sin deformarse.

Mientras mirás, entendés que cada movimiento de la impresora tiene un propósito. No hay pausas, no hay errores humanos. La casa empieza a tomar forma frente a tus ojos, con paredes rectas, huecos para puertas y ventanas, y un ritmo que combina precisión y velocidad. Es la fusión de ingeniería y diseño , y la sensación es casi mágica: ver cómo la vivienda emerge del terreno como si fuera un molde tridimensional gigante.

las-casas-impresas-son-antisismica-y-tienen-doble Grondplek

De Texas a Mendoza: la impresión 3D cruza fronteras

Argentina no inventó esta tecnología, pero la está adoptando a gran escala. En Estados Unidos, se han construido cafeterías y edificios comerciales mediante impresión 3D; en Japón, una estación de tren se imprimió en solo seis horas; y en Europa, algunas viviendas ya están habitadas, demostrando que funciona y que es confiable.

Lo que hace diferente al proyecto argentino es que combina velocidad, costo y adaptabilidad. Cada casa puede adaptarse al terreno y al clima local, y el proceso requiere menos desperdicio de material que la construcción tradicional. Es un cambio de paradigma: el hogar deja de ser un proceso largo y costoso para convertirse en un producto tangible de innovación tecnológica.

Un futuro tangible y cercano

Caminar entre estas casas mientras se imprimen genera un efecto curioso: uno puede imaginarse viviendo allí antes de que la obra termine. La impresión 3D promete democratizar el acceso a la vivienda, acortar los tiempos y reducir costos sin sacrificar calidad. Para Argentina, donde la demanda de vivienda sigue siendo alta y los métodos tradicionales lentos, es una ventana hacia un futuro más rápido y eficiente.

Lo mejor de todo es que esta tecnología no reemplaza a los constructores: los profesionales siguen siendo parte del proceso, pero pueden concentrarse en detalles, acabados y adaptaciones, mientras que la máquina se encarga de lo repetitivo y pesado. Es una colaboración perfecta entre humanos y tecnología, que hace que construir una casa deje de ser un proyecto de meses y se transforme en una experiencia que se puede ver en dos días.