Estas 5 plantas cambian tu casa: limpian el aire y transforman cualquier sala

Tu casa respira mejor con plantas . El aire cambia . Algunas especies ayudan a reducir toxinas y mejoran el ambiente interior. Estudios de la NASA ya lo mostraron hace años. Y lo mejor: son fáciles de cuidar y se adaptan a espacios pequeños sin exigir experiencia previa.

La Sansevieria trifasciata o lengua de suegra es una de las más elegidas. Resiste poca luz, necesita poco riego y casi no falla. Es ideal para quienes recién empiezan. Además, se asocia con la absorción de compuestos como el formaldehído.

El Epipremnum aureum o potus crece rápido y cuelga con estilo. Va perfecto en estantes o macetas altas. Tolera descuidos y ayuda a mejorar la calidad del aire. Es una de las plantas más vendidas en interiores.

La Chamaedorea elegans o palmera de salón aporta un toque tropical. Funciona bien en esquinas y espacios con luz indirecta. Su follaje genera una sensación de calma y frescura que cambia el ambiente de la sala.

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La Zamioculcas zamiifolia es famosa por su resistencia. Soporta poca luz y riegos espaciados. Es una gran opción para quienes no quieren preocuparse tanto. Su brillo natural la hace muy decorativa.

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El Nephrolepis exaltata o Helecho de Boston suma volumen y frescura. Prefiere ambientes húmedos y luz suave. Es muy valorado por su capacidad de humidificar el aire y dar vida a cualquier rincón.