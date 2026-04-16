Estas 5 plantas cambian tu casa: limpian el aire y transforman cualquier sala
Para que funcionen bien, ubicar las plantas cerca de ventanas. Evitar rincones oscuros. Limpiar sus hojas cada semana.
Tu casa respira mejor con plantas. El aire cambia. Algunas especies ayudan a reducir toxinas y mejoran el ambiente interior. Estudios de la NASA ya lo mostraron hace años. Y lo mejor: son fáciles de cuidar y se adaptan a espacios pequeños sin exigir experiencia previa.
Plantas que limpian y decoran
La Sansevieria trifasciata o lengua de suegra es una de las más elegidas. Resiste poca luz, necesita poco riego y casi no falla. Es ideal para quienes recién empiezan. Además, se asocia con la absorción de compuestos como el formaldehído.
El Epipremnum aureum o potus crece rápido y cuelga con estilo. Va perfecto en estantes o macetas altas. Tolera descuidos y ayuda a mejorar la calidad del aire. Es una de las plantas más vendidas en interiores.
La Chamaedorea elegans o palmera de salón aporta un toque tropical. Funciona bien en esquinas y espacios con luz indirecta. Su follaje genera una sensación de calma y frescura que cambia el ambiente de la sala.
La Zamioculcas zamiifolia es famosa por su resistencia. Soporta poca luz y riegos espaciados. Es una gran opción para quienes no quieren preocuparse tanto. Su brillo natural la hace muy decorativa.
El Nephrolepis exaltata o Helecho de Boston suma volumen y frescura. Prefiere ambientes húmedos y luz suave. Es muy valorado por su capacidad de humidificar el aire y dar vida a cualquier rincón.