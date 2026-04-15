Tu hígado se limpia solo si comes esto cada semana

El hígado tiene la capacidad de regenerarse si recibe los alimentos correctos. Este órgano filtra toxinas, procesa grasas y regula funciones vitales. Sin embargo, una mala alimentación lo sobrecarga. La buena noticia es que ciertos alimentos ayudan a protegerlo y favorecen su recuperación.

El hígado cumple más de 500 funciones en el cuerpo. Entre ellas, eliminar sustancias dañinas y producir bilis. Según datos médicos, una dieta alta en grasas y azúcar aumenta el riesgo de daño hepático. Por eso, lo que comes impacta directo en su estado.

El brócoli es uno de los más recomendados. Contiene compuestos que activan enzimas de desintoxicación. También aporta fibra, que mejora la digestión. Consumir verduras crucíferas varias veces por semana ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado.

El ajo también destaca. Tiene azufre, que apoya la limpieza del organismo. Además, favorece la activación de enzimas que eliminan toxinas. Estudios indican que su consumo frecuente se asocia con mejor salud hepática y menor inflamación.

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Otro aliado es la remolacha. Rica en antioxidantes, ayuda a proteger las células del hígado. Su pigmento natural favorece la circulación sanguínea y apoya procesos de limpieza interna. Incluirla en ensaladas o jugos suma beneficios.

El aguacate aporta grasas saludables. Estas grasas ayudan a reducir el daño en el hígado. También contiene compuestos que apoyan la regeneración celular. Su consumo regular se vincula con menor acumulación de grasa hepática.

El té verde es otra opción. Contiene catequinas, antioxidantes que ayudan a mejorar la función del hígado. Beber una o dos tazas al día se relaciona con menor riesgo de enfermedad hepática.