Mundial 2026: el televisor económico que se vende con rebaja y cupón extra

A medida que se acerca el Mundial 2026 , crece el interés por los televisores que permiten disfrutar los partidos desde casa sin realizar una inversión demasiado alta. En ese contexto, Mercado Libre lanzó una promoción sobre un Smart TV de 32 pulgadas que combina funciones modernas con un precio más accesible.

Se trata de un televisor de la marca Enova que cuenta con pantalla LED y resolución HD de 1366 x 768 píxeles. El equipo está pensado para quienes buscan una opción compacta para el living, un dormitorio o espacios reducidos sin resignar conectividad ni acceso a plataformas de streaming.

Uno de los aspectos destacados del modelo es que incorpora Google TV como sistema operativo. Esto permite acceder de manera sencilla a aplicaciones populares como Netflix, YouTube, Disney+ y otras plataformas de entretenimiento desde una misma interfaz. Además, integra el Asistente de Google para realizar búsquedas y comandos por voz.

En materia de conectividad, el televisor ofrece conexión Wi-Fi, Bluetooth, dos puertos HDMI y entradas USB. Estas características facilitan la conexión de consolas de videojuegos, dispositivos de streaming, equipos de audio y otros accesorios compatibles.

El sonido también aparece como uno de sus principales atractivos. El equipo incorpora tecnología Dolby Atmos, una función orientada a brindar una experiencia de audio más inmersiva al momento de ver películas, series o transmisiones deportivas.

La promoción publicada en Mercado Libre incluye una rebaja del 10% sobre el valor original del producto. Gracias a ese descuento, el televisor pasó a ofrecerse por $259.999, una cifra que lo ubica entre las alternativas más económicas dentro de la categoría de Smart TV de 32 pulgadas.

A eso se suma un beneficio adicional para algunos compradores: un cupón de descuento de $15.000 que permite reducir todavía más el precio final. Esta combinación de promoción y beneficio extra es uno de los factores que impulsó el interés por el producto en los días previos al inicio de la Copa del Mundo.

Con funciones inteligentes, acceso a aplicaciones de streaming, control por voz y un tamaño adecuado para distintos ambientes, este Smart TV aparece como una de las opciones más accesibles para quienes planean renovar su televisor antes de que comience la gran cita del fútbol mundial.