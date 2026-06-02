Multarán a quienes dejen a sus perros o gatos en balcones o terrazas

España reforzó su ley de bienestar animal y prevé multas de hasta 50.000 euros para quienes mantengan perros o gatos en terrazas y balcones.

España endureció las reglas para la protección de los animales y una de las medidas que más repercusión generó es la que afecta a los perros y gatos que permanecen de forma habitual en balcones, terrazas o espacios similares. La normativa contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 50.000 euros para quienes incumplan esta disposición.

La medida forma parte de la Ley de Bienestar Animal, que busca garantizar condiciones adecuadas para las mascotas y evitar situaciones de abandono, aislamiento o exposición a riesgos climáticos. La legislación establece que los animales no pueden vivir de manera permanente en balcones, terrazas, azoteas, patios, sótanos, trasteros ni vehículos.

Según la norma, una cosa es que el animal permanezca ocasionalmente en esos lugares y otra muy distinta que ese sea su espacio habitual de permanencia. Las autoridades consideran que esta práctica puede afectar el bienestar físico y emocional de perros y gatos, especialmente cuando quedan expuestos al calor, al frío o a largos períodos de soledad.

Las multas por tener perros o gatos en balcones pueden llegar a los 50 mil euros Las infracciones vinculadas a esta conducta pueden ser catalogadas como graves. En esos casos, las multas van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros, aunque la legislación prevé sanciones todavía más elevadas cuando la vida o la integridad del animal se ven seriamente comprometidas.

La ley también fija límites al tiempo que una mascota puede permanecer sin supervisión. Para los perros, el plazo máximo es de 24 horas consecutivas, mientras que para otros animales de compañía no puede superar los tres días seguidos.