Compras más baratas: supermercado vuelve los precios a 2025 para atraer clientes

En un contexto en el que muchas familias buscan cuidar cada peso al momento de hacer las compras, un supermercado lanzó una propuesta que llamó la atención de los consumidores. La iniciativa consiste en ofrecer más de 200 productos con valores similares a los que tenían en 2025, con el objetivo de aliviar el impacto de los aumentos en el presupuesto del hogar.

La campaña fue presentada por ChangoMás bajo el nombre “Precios hoy, del 2025” y estará disponible durante todo junio. La promoción se aplica tanto en las sucursales físicas de la cadena como en las compras realizadas a través de su tienda online.

La propuesta incluye artículos de distintos rubros. Hay productos de almacén, bebidas, limpieza, perfumería y frescos, pero también algunos artículos de tecnología y pequeños electrodomésticos. Según informó la empresa, el programa alcanza a más de 200 productos de consumo habitual.

Entre los ejemplos difundidos aparecen alimentos básicos como azúcar, harina, arroz, fideos, leche y yerba. También forman parte de la iniciativa productos de higiene, limpieza y bebidas, además de presentaciones familiares y multipacks de marcas reconocidas.

ChangoMás es el supermercado que implementó esta iniciativa

La empresa explicó que la medida busca ofrecer un alivio concreto en un escenario donde el consumo masivo continúa mostrando señales de debilidad. De acuerdo con datos citados por la compañía, las ventas en supermercados vienen registrando caídas durante los últimos meses, lo que llevó a las cadenas a reforzar promociones y estrategias para atraer clientes.

Juan Pablo Irrera, Country Manager de GDN Argentina, señaló que la intención es acompañar a las familias con acciones que tengan un efecto directo sobre el poder de compra. Además, destacó que la iniciativa no se limita a congelar precios futuros, sino que retrotrae los valores de determinados productos a referencias del año pasado.