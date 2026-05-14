Cómo aprovechar los descuentos de hasta 30% en supermercados durante mayo

Durante mayo , las principales cadenas de supermercados mantienen promociones especiales para ayudar a los consumidores a ahorrar en las compras del mes. Las ofertas incluyen descuentos de hasta el 30%, cuotas sin interés y reintegros que, en algunos casos, llegan a los $25.000 según el banco y el medio de pago utilizado.

Entre los supermercados con más beneficios aparecen las cadenas del grupo Cencosud, como Jumbo, Disco y Vea. Allí se destacan promociones con Banco Macro, Modo, Naranja X y Supervielle. Algunas permiten acceder a descuentos del 20% o 25%, mientras que otras ofrecen cuotas sin interés todos los días.

En el caso de Día, también continúan vigentes varias promociones bancarias. Banco Nación ofrece un 5% de descuento semanal, mientras que Modo suma un reintegro del 20% mensual para quienes superen un monto mínimo de compra.

Otra de las cadenas con beneficios importantes es Chango Más. Allí hay descuentos del 30% pagando con Modo y Banco Nación, además de promociones con ICBC, Naranja X y Supervielle. Algunas entidades también agregan cuotas sin interés para compras realizadas con QR o tarjetas seleccionadas.

Los especialistas recomiendan prestar atención a los topes de reintegro. Muchas veces el porcentaje de descuento parece alto, pero el beneficio máximo se alcanza rápidamente en compras grandes. Por eso, una buena estrategia es dividir las compras en distintas semanas o utilizar diferentes cuentas.

También es importante revisar las condiciones de cada promoción. Algunas ofertas solo funcionan con pagos a través de Modo, QR o tarjetas de débito específicas. En otros casos, se exige un monto mínimo de compra para acceder al descuento.

supermercado Descuentos en supermercados. Shutterstock

Otra recomendación útil es comparar los precios base entre supermercados antes de aprovechar una promoción. Un descuento elevado no siempre significa un ahorro real si el producto tiene un precio más alto que en otra cadena. Además, conviene verificar si el reintegro se acredita en el momento o días después de la compra.

Por último, los expertos aconsejan hacer una lista previa antes de ir al supermercado. De esta manera se evitan compras impulsivas y se aprovechan mejor los descuentos disponibles durante mayo.