Banco Nación y MODO activan fuertes descuentos este jueves 14 de mayo

El calendario de descuentos vuelve a tener una fecha fuerte este jueves 14 de mayo. Banco Nación y MODO mantienen activa una serie de beneficios que apuntan a consumos cotidianos, compras planificadas y gastos de mayor valor, con reintegros, cuotas sin interés y promociones en comercios adheridos de todo el país.

La propuesta forma parte de Semana Nación, el esquema de beneficios que la entidad mantiene vigente hasta el 31 de mayo. Para acceder, los usuarios deben pagar con tarjetas del Banco Nación vinculadas a BNA+ MODO o utilizar los medios habilitados según cada promoción. Como ocurre con este tipo de campañas, cada rubro tiene topes, días específicos y condiciones particulares.

Uno de los beneficios destacados del jueves aparece en Mayorista Nini, con un 20% de reintegro y un tope mensual de $20.000. La promoción figura entre las opciones más buscadas por quienes organizan compras grandes o buscan stockearse con productos básicos.

Además, para jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación , se mantiene un reintegro del 5% en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto, con $5.000 semanales y un límite mensual de $20.000, de lunes a viernes.

Viajes, gastronomía y escapadas dentro del país

El paquete de beneficios también se extiende al turismo nacional. Banco Nación ofrece cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas para vuelos dentro del país, además de financiación en hoteles, agencias de viaje, alquiler de autos, productos regionales y pasajes nacionales. En Despegar, la propuesta incluye 3 cuotas sin interés, mientras que Tienda BNA Viajes suma 10% de descuento y 9 cuotas sin interés, con tope de reintegro de $10.000 por cliente.

La ruta gastronómica completa otro capítulo de la campaña. En comercios adheridos como Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, Guapaletas, SAO, La Continental, Persicco, Wendy’s, Kansas y Tea Connection, entre otros, el beneficio llega al 25% de descuento. El tope es de $10.000 por compra y se permite un máximo de cinco operaciones por tarjeta al mes. También sigue vigente el 20% de reintegro en Duty Free Shop Puerto Iguazú, con un límite de $40.000 por usuario por mes.

Ópticas, neumáticos y financiación en Tienda BNA+

Otro rubro que concentra interés es el de ópticas. Los jueves hay 10% de descuento, sin tope de reintegro, y hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos. En automotor, la campaña contempla 3, 6 y 12 cuotas sin interés en neumáticos Pirelli, 12 cuotas en Bridgestone y Goodyear, y 3 cuotas en Rosmi, una alternativa útil para quienes necesitan renovar cubiertas sin hacer el pago completo en una sola operación.

La financiación de Tienda BNA+ completa el menú con planes que varían según el tipo de tarjeta: 12 cuotas sin interés para Internacional y Gold, 18 cuotas para Black Signature y Platinum, 15 cuotas en productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0 km y hasta 48 cuotas mediante Préstamo Nación. Así, Semana Nación vuelve a posicionarse como una herramienta para ordenar consumos de mayo, siempre con la recomendación de revisar comercios adheridos, topes y condiciones antes de pagar.