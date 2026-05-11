El dólar bajó mientras se desploma el Riesgo País por debajo de los 500 puntos

En medio de una jornada marcada por la contundente baja del Riesgo País en las últimas horas y la celebración que esto significó para el Gobierno nacional, el dólar envió una nueva señal de alivio para los mercados internacionales. Así quedaron todas las cotizaciones este lunes.

El dólar oficial cerró este lunes a $1365 para la compra y $1415 para la venta, según indicaron las pantallas del Banco Nación en el arranque de la semana.

Se trata de una baja de $5 ya que el día viernes la moneda internacional cerró a $1420 para la venta en el segmento oficial.

Mientras tanto, el dólar blue subió unos cinco pesos respecto del cierre previo al fin de semana y se ubicó este lunes en $1385 para la compra y $1405 para la venta, ubicándose la varación de hoy en un 0,36% al alza.

Esta semana será una semana clave ya que el día jueves se conocerá la inflación del mes de abril de 2026, según marca el calendario oficial del Indec.

Dolar blue.jpg El dólar cae.

Baja el dólar y el Riesgo País: Milei festeja

El presidente Javier Milei se hizo eco hoy de la baja del Riesgo País de las últimas horas y lo celebró sosteniendo que “todo marcha de acuerdo al plan”.

“TMAP. MAGA. VLLC!”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Se trata de las siglas de “todo marcha de acuerdo al plan”, “make Argentina great again” (“hagamos grande a Argentina de nuevo”) y “viva la libertad, carajo”.

Lo posteó al hacer referencia a un truit previo del economista Felipe Núñez que destacaba que el Riesgo País estaba perforando el piso de los 500 puntos, ubicándose en 498.

No sucedía esto con ese índice desde el 2 de febrero pasado, cuando tocó los 496 puntos, aunque volvió a subir y se mantuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos.