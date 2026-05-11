Hot Sale: qué productos ofrece el Banco Nación en hasta 24 cuotas sin interés

En una nueva edición del Hot Sale y Hot Week versión 2026, el Banco Nación ofrecerá un abanico de productos en 24 cuotas sin interés a través de la “Tienda BNA+”. Además, le sumará un reintegro jugoso para un selecto grupo de clientes, pero con un tope especial.

La promoción del Hot Sale para quienes son clientes y usuarios del Banco Nación llega no solamente con las 24 cuotas sin interés, sino también con un 20% de reintegro (exclusivo para quienes cobren el sueldo en la entidad) con un tope de $ 15.000 de devolución por cliente durante la vigencia de la promo.

Por su parte, en “BNA Viajes” se ofrecerán 9 cuotas sin interés y 10% de reintegro con un tope de $ 10.000 de devolución por cliente.

La nueva edición del Hot Sale con el Banco Nación. MDZ

La nueva edición del Hot Sale dejó positivos números y un llamativo dato en Mendoza. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Todas las promociones aplican exclusivamente abonando con tarjetas de crédito desde “BNA+ MODO”.

Para esta campaña, se incluyen los productos de las categorías de electro y tecno; indumentaria y calzado; muebles, hogar y deco; salud y belleza; deportes y fitness, y herramientas y construcción.

Para conocer más sobre los productos y promociones: www.tiendabna.com.ar

Además, la entidad dispone de hasta 24 cuotas sin interés en más de 100 reconocidos e-commerce del país.

Todas las firmas adheridas podrán consultarse desde el 9 de mayo en la plataforma de beneficios y promociones del Banco, en Semana Nación: https://semananacion.com.ar/semananacion/bnasale2026